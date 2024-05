El Museo de Ciencias Municipal lleva el nombre de la Ing. Rita Toniutti

Este jueves se realizó un emotivo acto, que contó con la presencia de familiares, amigos, ex alumnos y alumnas. Rita fue una persona que dejó un sello, una huella en la vida y en los corazones de muchas personas, pero sobre todo en una idea: acercar, descubrir y popularizar la ciencia y hacerla accesible a todos y todas.

Al mediodía de ese jueves -con la presencia de autoridades municipales, familiares, amigos, compañeros y ex alumnos y alumnas- se llevó a cabo un emotivo y más que merecido acto en homenaje a la Ing. Rita Toniutti, mediante el cual se impuso su nombre al Museo Municipal de las Ciencias.

Rita fue una persona que dejó un sello, una huella en la vida y en los corazones de muchas personas, pero sobre todo en una idea. El acercar, descubrir y popularizar la ciencia y hacerla accesible a todos y todas.

La ingeniera Toniutti fue una referente de la ciencia y la educación en nuestra ciudad y abrió camino a muchas mujeres en la química, la astronomía y la naturaleza. Dejó una huella profunda en la Escuela Media Nº 8 y el Instituto de Formación Docente Nº 22. Siempre innovadora y didáctica, acercando a los jóvenes al mundo de la ciencia.

La imposición del nombre surge de una propuesta de ex alumnos y alumnas, que se acercaron al Honorable Concejo Deliberante y propusieron este proyecto, que luego se hizo realidad a través de la Ordenanza 5125/23.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el secretario de Desarrollo con la Comunidad, Cristian Delpiani demás autoridades municipales y concejales de distintos bloques.

Andrea Serris, ex alumna, expresó “primeramente queremos agradecer a Maxi, Belén y Natalia, del bloque Unión por la Patria, al Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, a Cristina y Cecilia sus fieles colaboradoras, a la familia de Rita y a quienes acompañaron de una u otra manera esta propuesta”

Oscar Mondi, quien también fue alumno de Rita Toniutti, manifestó que “Rita fue una docente que siempre sembró en sus estudiantes el amor por la ciencia, haciendo ciencia.”.

Andrea Serris agregó que “Oscar la conoció a Rita en el Instituto Nº 22 y entre sus recuerdos están los trabajos de investigación en la materia Metodología de la Investigación, los talleres del Museo de Ciencias, en vacaciones de invierno un grupo de estudiantes –algunos presentes y otros trabajando porque ya son profes- convocados por ella planificábamos y organizábamos actividades para niños y niñas entre 5 y 12 años, allí junto a Cristina, Cecilia y Rita hacíamos ciencia, despertando la curiosidad de niños y niñas que acudían durante las vacaciones al Museo”.

“Está Francisco nuestro hijo mayor que pasó varias veces en vacaciones de invierno primero participando y después colaborando. A Valentina también le llamaba la atención trabajando junto a ella y adquirieron desde chicos lo que es la ciencia. Un día pasamos por el Museo y me dice ‘el Museo se tiene que llamar Rita Toniutti’”, rescató Andrea Serris.

Seguidamente Silvina Guidoni, la hija mayor de Rita, que vino especialmente de EEUU, donde hoy reside y da clases en la Universidad Americana en Washington, con un extenso curriculum, pero formada en la Universidad Pública de Mar del Plata en Física.

“Queremos agradecer a todos los que fueron parte de esto: Andrea, Ivonne, Oscar, por su incansable labor, por su idea, por hacernos partícipes de todas las instancias”, subrayó Silvina. Al mismo tiempo agradeció “al señor intendente Maximiliano Wesner quien presentó la propuesta, al personal del Museo de Ciencias que lo tienen fantástico, por mantener el legado de mamá”

“También queremos agradecer a quienes formaron parte de los inicios del Museo, al intendente de aquella época Helios Eseverri y a su hijo José, a Ernesto Cladera; por haber sido quienes la convocaron para este proyecto que recién comenzaba, conociendo de antemano que era la persona indicada para asumir el cargo de Directora: mamá era alguien con el conocimiento necesario y el carácter para hacer desde cero un lugar nuevo para difundir la ciencia, que para muchos da miedo pero ella lo hizo ver como algo fácil, accesible y menos complicado de lo que en realidad es”, subrayó Silvina Guidoni.

“A todas aquellas personas que aportaron su granito de arena para que el Museo sea lo que es, que no sea sólo de Olavarría, sino de la región. Nos pareció que la mejor manera de honrarla no era sólo a través de sus logros, que fueron mucho, como por ejemplo ser la primera egresada del Colegio Industrial cuando en esa época ni siquiera había baño de mujeres en aquella época. Para estudiar fuera de la ciudad que en esa época no era común, para recibirse de ingeniera electricista mientras trabajaba en la fábrica, y dedicarse a la ciencia”, relató la hija mayor de Rita Toniutti.

“Nos llena de orgullo que el Museo lleve su nombre. Las ideas de mamá se manifestaban a través de la misión y objetivos del Museo: que la ciencia es para todos, pudiendo ser de calidad y gratuito, que experimentando se aprende, tanto para chicos como para grandes, porque nunca es tarde para maravillarse con la ciencia”, expresó.

Para cerrar, el intendente Maximilano Wesner reconoció a “Oscar, Andrea, Ivonne, porque hace exactamente un año atrás se acercaron a nuestro bloque de concejales y concejalas para llevar una propuesta, que ya venían trabajando y decidimos acompañar y fortalecer para poder llevar luego al recinto y que se vote de forma unánime y pueda este Museo de Ciencias llevar el nombre de Rita”

“Fueron muy emotivas las palabras de sus ex alumnos del instituto Nº 22, que como plasmamos en ese proyecto de Ordenanza, que elevamos, Rita se caracterizaba por ser una mujer de la ciencia, que popularizó la ciencia, que intentaba hacer simple lo complejo, pero sobretodo intentaba transformar el desarrollo de ese proceso de aprendizaje, haciéndolo desde lo lúdico, de manera comunitaria. Ese sentir va a quedar plasmado acá, en el ingreso de este hermoso Museo, que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras municipales, del cual ella fue parte, lo veo a Ernesto Cladera, ella fue parte de gestar un espacio así dentro del centro de la provincia de Buenos Aires, excede a Olavaría”, sostuvo.

“Este Museo va a llevar bien en alto su nombre, es característico de la región, recibe muchos visitantes vinculados a la educación, eso que ella abrazó desde muy temprano y dejó el legado de su enseñanza en tantos estudiantes que por suerte hoy transitan las aulas de distintos establecimientos educativos y siguen comunicando e interpretando la ciencia, desde esa interpretación que tenía Rita, eso que pudo transmitir, ese legado que nos dejó, que prometemos entre todos y todas seguir fortaleciendo, que siga permaneciendo y transmitiendo de generación en generación”.

“Emotivo acto, emotivas palabras, este encuentro que después de un año pudo lograrse y que el nombre de Rita quede para siempre en este Museo. Les agradezco la presencia de todos y todas, sigamos gestando, construyendo, alimentando a la ciencia en este país tan lindo y maravilloso que tenemos, es tan necesaria, que desde acá desde el centro de la provincia de Buenos Aires, desde Olavarría como Estado Municipal tomamos el compromiso de aportar nuestro granito de arena, por Rita y por otras tantas Ritas”, finalizó el intendente Wesner.

Tras las emotivas palabras, Silvina Guidoni, hija de Rita, le entregó un presente al intendente Maximiliano Wesner y posteriormente se produjo el momento más esperado por todos los presentes al acto, el descubrimiento de la placa que deja para siempre el nombre de Rita Toniutti en el frente del Museo Municipal de Ciencias.

Tras finalizar la ceremonia se realizó una recorrida y visita guida por el espacio, que en sus pasillos guarda el recuerdo y el legado de Rita de popularizar la ciencia.