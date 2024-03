El Municipio solicita que se intensifiquen las medidas preventivas

Se estableció un protocolo de acción conjunta y se pide a la comunidad que se aproveche el fin de semana largo para limpiar posibles reservorios de larvas de mosquitos.

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este miércoles, a partir de una reunión desarrollada en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, se estableció un protocolo de acción conjunta entre las distintas áreas del sistema público de salud junto al sector privado; a los fines de intensificar las tareas preventivas en relación al dengue; de cara al fin de semana largo donde aumenta la circulación de gente.

“En estos días se trabaja en forma conjunta desde las distintas áreas del sistema sanitario: Atención Primaria de la Salud, Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, hospitales y CAPS de zonas serranas y localidades del Partido. Este fin de semana largo estaremos trabajando en forma coordinada con los distintos sectores, y por supuesto también incluyendo al sector privado también”, expresó en ese marco el doctor Fernando Alí, subsecretario de Salud Médica y director del centro asistencial local.

De manera paralela, dentro de las acciones en materia de prevención ante casos sospechosos de dengue, se continúa con las tareas de bloqueo. Se recordó que consisten en la búsqueda de casos sospechosos, además de la realización descacharreo para eliminar posibles reservorios de larvas. “Sugerimos aprovechar el fin de semana largo para limpiar el domicilio y eliminar los elementos donde se almacene agua”, se aconsejó desde el área de Epidemiología Municipal.

En este sentido, se destacó que todo paciente que presente síntomas compatibles con enfermedad viral febril, por ejemplo dengue, debe consultar en el lugar donde se asiste habitualmente: los pacientes con carnet hospitalarios, en el Hospital, con obra social en efectores privados donde habitualmente consultan, o bien con el médico de cabecera: aquellas personas asociadas a un servicio de emergencia, también pueden solicitar una consulta en domicilio.

La sintomatología a tener en cuenta es la siguiente: cuadro de fiebre alta, agudo, menos de siete días de fiebre. Dolor de cabeza, dolor muscular, manchas o sarpullidos en la piel o dolor abdominal. Importante: ausencia de síntomas respiratorios (dolor de garganta, resfrío por nariz, tos). Es importante la consulta precoz ante casos sospechosos.

“Estamos terminando el verano y empieza una etapa en este momento donde coexisten otro tipo de enfermedades además del dengue. Empezamos a transitar la temporada donde predominan los virus tipo influenza (gripe). Por eso es importante la consulta, para diagnosticar el cuadro y diferenciarlo también de otro tipo de cuadros. Por ejemplo, es importante saber si la persona viajó a algún lugar al momento de iniciados los síntomas”, se añadió.

Se enfatizó que “ante un caso sospechoso de dengue, las pruebas de serología tardan aproximadamente veinte días. No es urgente el diagnóstico porque no cambia el tratamiento; ya que no hay un tratamiento específico para la enfermedad sino que se trabaja sobre los síntomas. Esto es importante dejarlo en claro. En general se despierta la ansiedad por conocer rápidamente el resultado, y esto no es relevante para el tratamiento”.

A la par, se pidió que “si hay una persona con un cuadro febril, que trate de no viajar; de igual modo, evitar el ingreso aquellos pacientes con fiebre que sean de afuera. Esto es importantísimo porque si no estamos haciendo circular la enfermedad”. Es importante aclarar que el virus no se contagia de persona a persona, pero sí puede darse ante la presencia de un mosquito vector. Por ello se pide la utilización de repelente, mosquiteros y espirales.

Por último, se reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: “es fundamental que la población se involucre en las acciones de prevención”, coincidieron.