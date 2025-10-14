El Municipio Refuerza Controles contra Pastizales Altos y Mal Estado de Baldíos: Habrá Multas de hasta $3 Millones

Ante el riesgo para la salud y la seguridad, el gobierno local iniciará acciones coordinadas contra los inmuebles que incumplan con la Ordenanza 3929/16. Los propietarios intimados tendrán 15 días para limpiar sus terrenos.

El Municipio de Olavarría anunció que llevará adelante una serie de acciones coordinadas ante la creciente presencia de inmuebles con pastizales altos y en mal estado de higiene. Esta medida responde a la preocupación por los serios riesgos que dicha situación genera para la salud, el ambiente y la seguridad pública.

La iniciativa apela a la responsabilidad de los propietarios para mantener sus terrenos en buen estado, tal como lo exige la normativa municipal (Ordenanzas 195/84 y 3929/16), que contempla severas multas que oscilan entre los 300 mil y los 3 millones de pesos.

Procedimiento de Denuncia e Intimación

El Municipio insta a la comunidad a denunciar la presencia de terrenos baldíos en mal estado a través de la Línea de Atención Ciudadana 147, que opera de forma anónima durante las 24 horas.

Intimación: Al recibir la denuncia, el Municipio íntima al propietario del inmueble, otorgándole un plazo de 15 días para realizar las tareas de limpieza correspondientes.

Al recibir la denuncia, el Municipio del inmueble, otorgándole un plazo de para realizar las tareas de limpieza correspondientes. Sanciones: En caso de incumplimiento, se llevarán adelante las actuaciones necesarias en el marco de la Ordenanza que fija las infracciones y multas para el titular del terreno.

Obligaciones de los Propietarios

La Ordenanza N.º 3929/16 es clara al establecer que “todo propietario de inmueble, edificio o baldío estará obligado a mantenerlo en buen estado de higiene, conservación, seguridad, salubridad y presentación, entendiéndose que esta obligación abarca desde el cordón de la vereda hasta su contrafrente”.

Entre las obligaciones especiales que deben cumplir los dueños de los terrenos se encuentran:

La destrucción de las malezas y el corte de yuyos , tanto en la acera como en el interior del inmueble.

y el , tanto en la acera como en el interior del inmueble. El desagüe de charcos y aguas estancadas.

y aguas estancadas. La desratización y desinfección en casos de abandono.

en casos de abandono. El relleno de pozos y desniveles peligrosos (quedando prohibido el relleno con basura domiciliaria).

y desniveles peligrosos (quedando prohibido el relleno con basura domiciliaria). La limpieza del frente del edificio o tapial.

Estas acciones buscan contribuir al cuidado de la salud de la población, ya que la falta de limpieza y el mal estado de los terrenos representan un riesgo para la proliferación de enfermedades y afectan la seguridad y el ambiente de la comunidad.