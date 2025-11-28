Se lanzó oficialmente la plataforma que permite ubicar con precisión los accesos a establecimientos agropecuarios, mejorando la respuesta en emergencias y la gestión productiva. Se entregaron simbólicamente las primeras 400 chapas identificatorias que se instalarán en los Cuarteles de Espigas y Recalde.

Olavarría. En el Salón Rivadavia se llevó a cabo la presentación oficial de «Tranqueras Conectadas», una herramienta digital desarrollada íntegramente por el personal municipal, basada en la Ordenanza 2344/24. La plataforma busca ubicar de manera rápida y precisa los accesos a los establecimientos agropecuarios.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios, referentes de instituciones agropecuarias como la Sociedad Rural y la Mesa Agropecuaria, académicos y fuerzas de seguridad.

El Intendente Wesner agradeció a las áreas municipales y a los actores de la comunidad, como el concejal Sebastián Matrella, impulsor del proyecto: «Esto tiene que ver con poder tener integrada la ruralidad con la urbanidad. Imaginemos en una contingencia, lo importante que es la georreferenciación de los establecimientos rurales, poder acortar distancia en el sentido de la circulación, del punto de partida hacia la llegada donde está la urgencia».

«Tranqueras Conectadas» está diseñada para:

Mejorar la Comunicación: Fundamental ante casos de emergencia y situaciones de seguridad.

Uso Productivo: Optimizar los usos cotidianos y logísticos de los productores.

Plataforma Integrada: Permite encontrar información sobre caminos y establecimientos, consultar informes de obras rurales y realizar reclamos sobre el estado de los caminos con la posibilidad de adjuntar imágenes.

Instalación de Chapas y Relevamiento

Durante la presentación, se exhibieron las primeras 400 chapas identificatorias que se instalarán. Estas chapas corresponden a los Cuarteles de Espigas y Recalde, marcando el inicio de un proceso que contempla un total de 1450 chapas georreferenciadas en todo el partido de Olavarría.

Se realizó la entrega simbólica a los establecimientos: San Lorenzo (Eduardo Arce), La Primitiva (Damián Zuliani) y La Lidia (Sebastián Matrella).

Funcionamiento de la Plataforma

Mariano Arrignon, director de Obras Rurales, y Carolina Planes, directora de Planificación Estratégica, explicaron el funcionamiento del mapa interactivo y el formulario online para reclamos.

María Inés González, directora de Desarrollo Agropecuario, enfatizó la utilidad de la herramienta: «La idea de acercar lo urbano o lo rural, darle un servicio, poder llegar, poder responder a urgencias, contingencias, a lo que haga falta. Estar un poco más conectados.»