El intendente Maximiliano Wesner entregó el proyecto de presupuesto al Concejo Deliberante. La inversión contempla obras como la playa de camiones, pavimento para Lourdes y Trabajadores, ampliación de Loma de Paz, la segunda etapa del Ex Matadero, y la compra de dos ambulancias y aparatología para salud.

Olavarría. En la jornada de este viernes, el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, hizo entrega al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026, el cual asciende a $ 138.287.923.000.

Contexto económico y recaudación

El presupuesto 2026 se enmarca en un contexto económico de fuerte caída de ingresos.

El principal tributo afectado es el Derecho de Explotación de Canteras , que refleja una variación interanual negativa del 23% (comparada con 2023), y del 24% para la piedra granítica.

Se remarcó que, si se hubiesen podido presupuestar las toneladas declaradas en 2023, el presupuesto incluiría un ingreso adicional de $5.000 millones.

La Coparticipación Bruta Distribuida, el ingreso más significativo, representa el 33% del presupuesto total, una baja respecto del 35% que representaba en 2023.

Proyección de Obra Pública e Infraestructura

A pesar del contexto, el presupuesto prevé una importante inversión en obra pública, enfocada en resolver demandas históricas y mejorar la infraestructura urbana y rural:

Playa de Camiones: Se proyecta la primera etapa de la construcción de una playa de camiones en las inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO) . Esto busca reordenar el tránsito pesado, brindando mayor seguridad vial y cuidado de la infraestructura.

Pavimento: Se destinarán partidas para obras de pavimento en los barrios Lourdes y Trabajadores .

Localidades Rurales: Equipamiento e infraestructura.

Espacios Públicos: Ampliación del Cementerio Loma de Paz y la 2° etapa del Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona (Ex Matadero) .

Urbanismo y Servicios: Construcción de 20 viviendas por círculo cerrado para el barrio Pickelado . Urbanización y dotación de servicios para 70 lotes en Loma Negra y Sierra Chica . Continuidad de tendido eléctrico, gas y agua en los 180 lotes de Sierras Bayas y Colonia Hinojo .

Obras Clave de Infraestructura: Obra de gas de Villa Aurora y ampliación en el barrio Ara San Juan. Primera etapa de cordón cuneta para Villa Aurora e Isaura. Continuidad del plan de luminaria led y plan hidráulico (prolongación canal Av. Márquez, trabajos en Urquiza Sur y La Araña).

Obras Productivas: Iluminación de Av. Eva Perón (entre Av. Sarmiento y Parques Industriales), iluminación de Av. La Rioja (entre Bolívar y Av. Colón), e infraestructura en agrupamientos industriales.

Salud y Educación

Se proyecta una inversión significativa en áreas sociales clave:

Salud: Se destinarán $700 millones al plan trienal para la adquisición de aparatología, que incluye: dos ambulancias , equipo de rayos digital directo, mesa de cirugía, autoclave, respiradores, Monitor Multiparamétrico, y Lámpara scialítica.

Educación: Se proyecta una inversión de $2.862 millones en infraestructura escolar, que incluye obras y reformas en más de 20 establecimientos (EP N°52, ES N°14, EP N°24, ES N°12, EP N°40 de Paraje Iturregui, Jardín N°923, CORIM, Casa de Helen, entre otros).

Seguridad: Se destinará inversión a equipamiento y la adquisición de cámaras para la ampliación del sistema de monitoreo municipal y de seguridad vial.