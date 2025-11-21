La nueva herramienta de georreferenciación de establecimientos rurales se dará a conocer el próximo jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en el Salón Rivadavia. Durante el evento se entregarán las primeras chapas georreferenciadas.

Olavarría. El Municipio de Olavarría ha convocado a la comunidad para la presentación oficial de “Tranqueras Conectadas”, una nueva aplicación diseñada para georreferenciar los establecimientos rurales del Partido. El objetivo principal es optimizar la comunicación y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia ante cualquier eventualidad en el ámbito rural.

La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Salón Rivadavia.

Funcionamiento y Beneficios

Durante la presentación, funcionarios municipales explicarán el funcionamiento de la aplicación y detallarán los beneficios que aportará a la comunidad, tanto a los residentes y trabajadores rurales como al resto del Partido.

“Tranqueras Conectadas” fue diseñada e implementada a partir de la articulación de distintas áreas municipales: la Dirección de Desarrollo Agropecuario, la Dirección de Obras Rurales y la Dirección de Planificación Estratégica.

Como parte del evento, también se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

El Municipio extiende la invitación a toda la comunidad, destacando que esta herramienta representa un avance crucial en la seguridad y la logística del sector rural.