El Municipio Monitorea el Arroyo Tapalqué tras las Lluvias: Caudal en Aumento, pero Niveles “Controlados”

Olavarría registró cerca de 90 mm, pero las precipitaciones superaron los 150 mm en zonas “aguas arriba” como Santa Luisa. Obras Públicas informa que los niveles están lejos de ser críticos y que las compuertas aún no necesitan ser operadas.

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, emitió un comunicado informando sobre el estado del Arroyo Tapalqué, cuyo monitoreo fue intensificado debido a las persistentes lluvias registradas tanto en la ciudad cabecera como en distritos vecinos.

Si bien se percibe un aumento visible del caudal, las autoridades informan a la comunidad que los niveles relevados en las últimas horas no revisten mayor complejidad.

Impacto de las Precipitaciones

Olavarría Centro: Se registraron precipitaciones cercanas a los 90 mm .

Se registraron precipitaciones cercanas a los . Zonas “Aguas Arriba”: Localidades como Santa Luisa registraron niveles por encima de los 150 milímetros, lo que ha ocasionado complicaciones en accesos y transitabilidad.

Esta acumulación de agua es la principal causa del crecimiento del Arroyo Tapalqué, especialmente en los tramos que atraviesan el centro de la ciudad.

Niveles Lejos de ser Críticos

La Dirección de Hidráulica precisó que las mediciones más recientes, realizadas en el sector de Querandíes, arrojan niveles “considerablemente por debajo de medidas que podrían denominarse como críticas”.

“El arroyo está controlado”, se expresó desde la Secretaría de Obras Públicas.

No obstante, las autoridades no descartan la posibilidad de posibles desbordes o ensanchamientos de canales en sectores periféricos, fenómenos que responden a las condiciones geográficas particulares de esas áreas.

Finalmente, se informó que aún se analizan variables y estrategias con respecto a las compuertas, las cuales no han sido abiertas debido a que los niveles actuales de crecimiento del arroyo no lo ameritan.

El Municipio continuará con el relevamiento y monitoreo activo de los distintos cursos de agua a través del trabajo articulado de diversas áreas.