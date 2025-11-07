El evento se realizará el viernes 14 de noviembre y reunirá a instituciones de todos los niveles para celebrar la innovación digital, la robótica, la programación y la sustentabilidad. Se espera la presentación de trabajos y talleres especializados.

El Municipio invita a la Muestra Anual de Tecnología 2025, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

La jornada es organizada en conjunto por el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT) y la Dirección de Tecnología Educativa (DTE) de Región Educativa N° 25.

Actividades y Cronograma

Los establecimientos educativos (Inicial, Primario, Secundario y Superior, de gestión estatal y privada) podrán presentar sus trabajos en dos bloques:

Mañana: 8:30 a 12:00 horas

Tarde: 13:00 a 16:30 horas

En caso de mal tiempo, la Muestra no se suspende y se trasladará al Centro de Convenciones Municipal.

Espacios de Innovación

La Muestra no solo será de exposición, sino que incluirá actividades formativas:

Talleres de Robótica: Armado de kits para niveles Inicial y Primario.

Armado de kits para niveles Inicial y Primario. Competencia y Exploración: Competencia de robótica y taller de IA para estudiantes de Secundaria, aprovechando el entorno natural de “La Máxima”.

Competencia de robótica y taller de IA para estudiantes de Secundaria, aprovechando el entorno natural de “La Máxima”. Conversatorio: Dirigido al Nivel Superior, “La Tecnología y lo humano: una mirada antropológica”, a cargo de Carolina Planes y Leonardo Yunger.

Sumando Sustentabilidad

Por la mañana, estará presente el Tráiler del Programa GIRO (Coordinación de Ambiente). La comunidad podrá acercarse a recibir información y ayuda sobre la separación y recolección diferenciada de residuos (reciclables, compostables y basura), uniendo tecnología, ciencia y sustentabilidad.

Con más de seis años de trayectoria en la formación en pensamiento computacional, el Club de Tecnología de Olavarría sigue demostrando que la mejor forma de celebrar la tecnología es poniéndola en práctica.