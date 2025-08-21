El Municipio de Olavarría firma convenios con 33 clubes en el marco del Programa “Clubes en Marcha”

Con una inversión de 200 millones de pesos, la iniciativa busca apoyar la mejora edilicia de las instituciones deportivas y sociales del partido, incluyendo asesoramiento técnico y legal.

En un acto celebrado este miércoles en el Salón Rivadavia, el Municipio de Olavarría oficializó el convenio marco del Programa “Clubes en Marcha”, ratificando su compromiso con las instituciones deportivas y sociales del partido. La iniciativa destinará 200 millones de pesos para que más de 30 clubes puedan llevar a cabo obras de infraestructura.

El evento fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini; el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; el Director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo, y representantes de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial.

El intendente Wesner destacó que “Clubes en Marcha” busca dar respuesta a las necesidades de mejora edilicia de las instituciones, contribuyendo a la refacción, ampliación y reforma. “Son 33 instituciones que se ven beneficiadas, que se trabajó articuladamente con todo el equipo municipal para poder dar respuesta a estas instituciones que verdaderamente son el corazón de esto que queremos desarrollar, que es el sentido de comunidad”, afirmó.

Apoyo integral y transparencia

El subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, explicó que el programa contempla la cobertura de materiales para las obras. Subrayó que la totalidad de los 33 clubes inscriptos fueron beneficiados, sin importar su tamaño, cantidad de socios o ubicación geográfica. De estos, 17 instituciones provienen de localidades rurales y serranas, lo que refleja el enfoque de “Olavarría integrada” que impulsa la gestión municipal.

En cuanto a los montos, las entidades recibirán entre $1.400.000 y $7.100.000, de acuerdo con los presupuestos y proyectos presentados. Arouxet detalló que:

14 instituciones recibirán el 100% del presupuesto para materiales.

recibirán el 100% del presupuesto para materiales. Cinco recibirán entre el 80% y el 90%.

recibirán entre el 80% y el 90%. Las 14 restantes obtendrán el 70% o más de lo presupuestado.

Esto significa que el programa cubrirá entre el 70% y el 100% de los materiales necesarios para las obras. En las próximas horas, los montos serán acreditados a las instituciones, quienes deberán rendir cuentas de los gastos, garantizando así la transparencia del programa.

Para ser parte de “Clubes en Marcha”, las instituciones debieron cumplir con diversos requisitos, incluyendo la presentación de documentación que acreditara su funcionamiento regular y un proyecto de obra con presupuesto y fundamentación del impacto positivo en la vida institucional.

Clubes y entidades beneficiarias:

Club La Esperanza

Club El Provincial

Huracán de Blanca Grande

Club El Fortín

Club Pourtalé

Club de Pescadores

Club Pueblo Nuevo

Club Santa Luisa

Club Villa Floresta

Club Estudiantes

Club Loma Negra

Club Álvaro Barros

Club Automodelismo

Club Municipales

Club Independiente de Colonia San Miguel

Club Independiente de Loma Negra

Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Club de Deportes La Pedrera

Club Espigas

Club Atlético Hinojo

Club Atlético Sierra Chica

Club Recalde

Racing Club

Club Hípico

Agrupación Social Cultural Granito Rojo (Sierra Chica)

Ferro Carril Sud

Club Durañona

Club Muñoz

San Martín de Sierras Bayas

Boca Junior

Tiro Federal

Tres Hermanos Blanca Chica

Club Santa Águeda