El Municipio de Olavarría firma convenios con 33 clubes en el marco del Programa “Clubes en Marcha”

Con una inversión de 200 millones de pesos, la iniciativa busca apoyar la mejora edilicia de las instituciones deportivas y sociales del partido, incluyendo asesoramiento técnico y legal.
En un acto celebrado este miércoles en el Salón Rivadavia, el Municipio de Olavarría oficializó el convenio marco del Programa “Clubes en Marcha”, ratificando su compromiso con las instituciones deportivas y sociales del partido. La iniciativa destinará 200 millones de pesos para que más de 30 clubes puedan llevar a cabo obras de infraestructura.
El evento fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete, Mercedes Landívar; la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Laura Gamberini; el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; el Director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo, y representantes de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial.
El intendente Wesner destacó que “Clubes en Marcha” busca dar respuesta a las necesidades de mejora edilicia de las instituciones, contribuyendo a la refacción, ampliación y reforma. “Son 33 instituciones que se ven beneficiadas, que se trabajó articuladamente con todo el equipo municipal para poder dar respuesta a estas instituciones que verdaderamente son el corazón de esto que queremos desarrollar, que es el sentido de comunidad”, afirmó.
Apoyo integral y transparencia
El subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, explicó que el programa contempla la cobertura de materiales para las obras. Subrayó que la totalidad de los 33 clubes inscriptos fueron beneficiados, sin importar su tamaño, cantidad de socios o ubicación geográfica. De estos, 17 instituciones provienen de localidades rurales y serranas, lo que refleja el enfoque de “Olavarría integrada” que impulsa la gestión municipal.
En cuanto a los montos, las entidades recibirán entre $1.400.000 y $7.100.000, de acuerdo con los presupuestos y proyectos presentados. Arouxet detalló que:
- 14 instituciones recibirán el 100% del presupuesto para materiales.
- Cinco recibirán entre el 80% y el 90%.
- Las 14 restantes obtendrán el 70% o más de lo presupuestado.
Esto significa que el programa cubrirá entre el 70% y el 100% de los materiales necesarios para las obras. En las próximas horas, los montos serán acreditados a las instituciones, quienes deberán rendir cuentas de los gastos, garantizando así la transparencia del programa.
Para ser parte de “Clubes en Marcha”, las instituciones debieron cumplir con diversos requisitos, incluyendo la presentación de documentación que acreditara su funcionamiento regular y un proyecto de obra con presupuesto y fundamentación del impacto positivo en la vida institucional.
Clubes y entidades beneficiarias:
- Club La Esperanza
- Club El Provincial
- Huracán de Blanca Grande
- Club El Fortín
- Club Pourtalé
- Club de Pescadores
- Club Pueblo Nuevo
- Club Santa Luisa
- Club Villa Floresta
- Club Estudiantes
- Club Loma Negra
- Club Álvaro Barros
- Club Automodelismo
- Club Municipales
- Club Independiente de Colonia San Miguel
- Club Independiente de Loma Negra
- Sociedad de Fomento Mariano Moreno
- Club de Deportes La Pedrera
- Club Espigas
- Club Atlético Hinojo
- Club Atlético Sierra Chica
- Club Recalde
- Racing Club
- Club Hípico
- Agrupación Social Cultural Granito Rojo (Sierra Chica)
- Ferro Carril Sud
- Club Durañona
- Club Muñoz
- San Martín de Sierras Bayas
- Boca Junior
- Tiro Federal
- Tres Hermanos Blanca Chica
- Club Santa Águeda