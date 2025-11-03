El municipio de Olavarría emitió cerca de 50 intimaciones por el mal estado de terrenos baldíos

El Municipio de Olavarría, a través de la coordinación de distintas áreas, intensificó las labores de control y erradicación de terrenos baldíos en malas condiciones de higiene y con pastizales altos. Estas acciones buscan promover la responsabilidad de los propietarios y contribuir a la salud y preservación del ambiente.

Personal municipal se encuentra realizando inspecciones para verificar el estado de los lotes e identificar a sus propietarios para la posterior notificación y regularización.

Intimaciones emitidas: Ya se han enviado cerca de 50 intimaciones en los últimos días.

Ya se han enviado cerca de en los últimos días. Normativa infringida: Se hace referencia a las Ordenanzas 195/84 y 3929/16, que obligan a todo propietario a mantener su inmueble (incluyendo baldíos) en buen estado de higiene, conservación, salubridad y presentación, desde el cordón hasta el contrafrente.

Obligaciones y plazos

Entre las obligaciones que deben cumplir los propietarios se encuentran:

Limpieza del frente del edificio o tapial.

Destrucción de malezas y corte de yuyos (tanto en la acera como en el interior).

(tanto en la acera como en el interior). Desagüe de charcos y aguas estancadas.

Desratización y desinfección de inmuebles en aparente abandono y baldíos.

Relleno de pozos, hundimientos o desniveles peligrosos con material adecuado (prohibiendo el relleno con basura domiciliaria).

El plazo otorgado en las notificaciones para regularizar la situación y dar aviso a las áreas correspondientes es de 72 horas.

Sanciones y denuncias

El incumplimiento de la normativa municipal puede acarrear severas multas, cuyos montos van desde los $300.000 hasta los $3.000.000.

Estas acciones son fundamentales para la salud pública, ya que la falta de limpieza y el mal estado de los terrenos son focos de proliferación de enfermedades relacionadas con la acumulación de residuos, además de afectar la seguridad.

El Municipio recuerda a la comunidad que las ordenanzas pueden consultarse en la sección Documentos de la página web oficial. Ante la detección de terrenos en mal estado, los vecinos pueden realizar la denuncia anónima a la Línea de Atención Ciudadana 147, disponible las 24 horas todos los días.