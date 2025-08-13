El Municipio de Azul presentará un amparo por la obra de la autovía en la Ruta 3

La concejal Inés Laurini, en representación del intendente Nelson Sombra, anunció la medida durante una manifestación en el Cristo, con el objetivo de exigir al Estado Nacional la restauración urgente del tramo entre Cacharí y Azul.

La lucha por la construcción de la autovía en la Ruta Nacional N° 3 sumó una nueva medida de presión por parte del Municipio de Azul. En el marco de un banderazo de protesta realizado el pasado domingo, la concejal María Inés Laurini anunció, en nombre del intendente Nelson Sombra, que se presentará una acción de amparo ante la Justicia Federal.

La decisión busca exigir que “en un tiempo razonable, el Estado Nacional restaure el tramo de la Ruta 3 que une Cacharí y Azul”, que según la concejal, es el que se encuentra en peor estado. La iniciativa apunta a proteger a los estudiantes y trabajadores que utilizan la ruta a diario y se basa en el argumento de que el Estado recauda recursos específicos para infraestructura vial que no están siendo ejecutados.

Una jornada de reclamo y un precedente legal

El banderazo, que se realizó en el acceso a Azul por la Ruta 3 en el sector del Cristo, contó con la participación de Vecinos Autoconvocados, Estrellas Amarillas, concejales y representantes del Ejecutivo local. La solicitud, que se mantiene desde hace años, busca reducir los siniestros viales y las muertes en el corredor.

Laurini destacó que esta presentación se suma a otras acciones legales, como el reclamo colectivo impulsado en febrero por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, al que se unió el intendente Sombra. La concejal mencionó también el precedente de un amparo similar presentado por el intendente de Ramallo, Mauro Poletti.

El grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía ha convocado a una nueva manifestación para el próximo 14 de septiembre a las 15 horas en la rotonda del Cristo y Ruta 3.