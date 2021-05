El Municipio anunció las nuevas medidas restrictivas con el fin deq mitigar la ola de contagios por Covid-19

En la noche de este sábado, el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Salud Germán Caputo encabezaron una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Rivadavia.

El Intendente abrió la conferencia y expresó su agradecimiento a los periodistas presentes por asistir a la conferencia sobre la cual “obviamente todos conocen los motivos, sabemos lo que está pasando a nivel país, en la Provincia y en el Partido de Olavarría”.

“Muchos me preguntaban ayer si íbamos a hacer conferencia de prensa, y la verdad que cuando uno da una conferencia quiere tener en claro lo que va a decir, y ayer hubiera sido una conferencia de prensa en potencial, especulando con algunas cuestiones que todavía no estaban muy claras después de la conferencia del Gobernador (Axel Kicillof)”, consideró Galli y agregó: “por eso decidimos esperar y ponernos a trabajar en la evaluación del DNU de Presidencia de la Nación publicado en el día de ayer, todavía no tenemos la resolución provincial que adecúa el decreto nacional a la Provincia de Buenos Aires; pero tenemos información directa del Jefe de Gabinete Carlos Bianco que estará adecuado a lo que dice la letra del DNU del presiente Alberto Fernández. Por lo cual queríamos dejar pasar unas horas y ponernos a trabajar en lagunas cuestiones que tienen que ver con Olavarría que las comentaremos en el transcurso de esta conferencia”.

A continuación el Intendente explicó la dinámica habitual de la conferencia de prensa, tras lo cual brindó el parte sanitario del día de la fecha: “Hoy sábado se realizaron 146 testeos, de los cuales 80 fueron positivos – positividad del 55% – 36 pacientes Covid fueron dados de alta, tenemos hoy 3 óbitos, como siempre envío mis condolencias y de todo el equipo de trabajo. Los positivos activos a la fecha son 556, la ocupación hospitalaria es de 80% en UTI, 100% en cuidados generales, 21% en maternidad 26% en Pediatría y 0% en Salud Mental. 46,6% es la incidencia de casos – considerada baja – y razón de casos 1 – rango medio –“.

Tras la introducción del intendente Galli, el Dr. Germán Caputo mostró los distintos indicadores que se analizan de manera permanente desde la cartera sanitaria local. “El gráfico histórico donde vemos un aumento de los casos positivos en esta semana, también hubo un aumento de la positividad, que nos sirve un poco para evaluar esta última ola que estamos transitando”, señaló.

Por otra parte, indicó que “tenemos la incidencia de casos de esta semana, comparada con la semana anterior, donde observamos cómo día a día fue aumentando, a lo largo de semana hubo un 38% de aumento de contagios”.

“En cuanto a los activos por rango etario, seguimos observando que la mayor cantidad de casos se encuentra entre los 36 y 50 años”, puntualizó el Dr. Caputo.

También se refirió a los resultados del Programa Aulas Seguras: “hemos realizado hasta el momento 212 testeos, no se detectaron casos positivos. Tenemos 4 casos positivos en escolaridad maternal, 1 en jardín de infantes, 10 en el nivel primario y 20 en el nivel secundario. Probablemente vamos a finalizar con los testeos del programa, esta semana que viene no, sino la otra semana y se continuará por la zona serrana. Además estamos evaluando con el Jefe Distrital de Educación para poder realizar lo mismo en colegios privados”.

El Dr. Caputo hizo hincapié en dos variables: la incidencia de casos que es considerada baja y la razón de casos que se ubica en el rango medio, según a los datos relevados en los últimos días. “Respecto a la valoración de la transmisión, lo que contaba recién Ezequiel (Galli), la incidencia de casos es del 46,6% que es baja, mientras que la razón de casos es de 1,0%, aumentó con respecto a conferencia que brindamos la semana pasada y es considerada de riesgo medio”, explicó.

“Seguimos con los testeos, los días feriados 24 y 25 de mayo vamos a testear en la Iglesia a la 07:00 horas, siempre recomendamos venir temprano, el testeo es muy ágil y esos hisopados tenemos que trasladarlos al Laboratorio, y eso necesita un tiempo y hay que cerrar antes del horario, porque nosotros necesitamos volver rápido”, señaló.

El Dr. Germán Caputo detalló que el cronograma del RTA continuará en distintos puntos, a las 10:00 horas: los días 26, 28, 31 de mayo y el 2 y 4 de junio en el Paseo de la Salud. En tanto que los días miércoles 27 de mayo se realizará en Colonia Hinojo, 1° de junio en Sierras Bayas y 3 de junio en Sierra Chica.

También agregó que el RTA Pediátrico se realizará de lunes a viernes a las 09:30 horas, excepto los días feriados, en tanto que los hisopados PCR de lunes a viernes a partir de las 07:00 horas. En ambos casos con sede en la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Avda. Sarmiento y Alsina, frente al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Sobre el final de la conferencia, el Dr. Germán Caputo aseguró que “la vacunación es la única salida de esta oscuridad que estamos viviendo hace mucho tiempo”.

El Intendente hizo referencia al DNU de Presidencia de la Nación donde se establece la vuelta a Fase 1 a partir de las 00 horas del día de la fecha y hasta el 30 de mayo y los días 5 y 6 de junio de 2021.

En este sentido, detalló las actividades que podrán funcionar y las modalidades en el día de la fecha.

Los comercios esenciales (supermercados, almacenes, ferreterías, kioscos) podrán funcionar entre las 6 y las 20 horas.

Comercios no esenciales, podrán funcionar de 6 a 18 horas, bajo la metodología delivery.

Estaciones de servicio y farmacias de turno podrán funcionar sin límite de horarios.

En cuanto a consultorios, laboratorios, obras sociales, prepagas, podrán trabajar con turno previo entre 6 y 18 horas (en caso de emergencias se va a permitir una extensión horaria, entendemos que consultorios médicos como laboratorios requerirán de tareas de urgencias)

Talleres mecánicos, expendedores de neumáticos, podrán funcionar entre 6 y 18 horas sin ingreso del cliente al lugar.

Bares, restoranes y comidas para llevar, hasta las 23 horas sólo bajo metodología delivery o para llevar. Vinotecas y cervecerías podrán funcionar de 10 a 18 horas bajo modalidad delivery.

Salidas de esparcimiento, se podrá circular de 8 a 18 horas, no pudiendo permanecer en parques y plazas. “Estamos trabajando en conjunto con Obras Públicas para limitar el acceso a los juegos, así como también con personal de Control Urbano y Policía bonaerense para concientizar. Se permiten caminatas y salidas recreativas, tal como hace algunos meses atrás durante el 2020”, sostuvo el Intendente.

“En caso de requerir asistencia y ayuda de Desarrollo Social como sucedió el año pasado, se podrán comunicar con el área las 24 horas a los celulares 15-531118 y 15-566710. Asimismo se dispone de una Guardia de 8 a 13 horas (Cel: 15-616995 y 15-332367, tel. 411041 / 411042). Sabemos que este tipo de medidas traen aparejado un impacto económico importante y nos estamos preparando para lo que pueda llegar a venir”, agregó Galli