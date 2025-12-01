La institución, que brinda formación y cuidado a niños de 45 días a 3 años, conmemoró su fundación el pasado 29 de noviembre de 1993. El festejo se realizó en la mañana de este lunes en su sede de Tacuarí 3661, con una obra de teatro y baile a cargo del equipo docente.

Olavarría. El Jardín Maternal Municipal “Rayito de Sol” celebró sus 32 años de vida con un cálido y colorido festejo llevado a cabo en la mañana de este lunes. La actividad reunió a los niños y niñas de los turnos mañana y tarde que concurren a la sede de Tacuarí 3661.

La institución, que forma parte de la red de jardines maternales municipales, fue inaugurada el 29 de noviembre de 1993 y surgió por la necesidad de contención detectada en la zona de influencia, contando con el apoyo de vecinos del barrio y el Municipio. Inicialmente funcionó en la Sociedad de Fomento del Barrio Sarmiento hasta obtener su edificio definitivo.

Celebración y Equipo de Trabajo

El festejo de aniversario se desarrolló con alegría y emoción. El equipo de docentes y cuidadoras decoró todo el espacio y presentó una pequeña obra teatral con temática de circo. La celebración culminó con baile, música y el tradicional canto de cumpleaños.

En “Rayito de Sol” se brinda formación y cuidado a niños y niñas desde 45 días hasta 3 años, con actividades ininterrumpidas durante todo el año, adaptando propuestas educativas, estímulos deportivos y recreativos.

El Jardín, que actualmente depende de la Dirección de Niñeces y Adolescencias, cuenta con un equipo integral que incluye:

Nutricionista

Asistente social

Profesor de música

Docentes y cuidadoras

Cocinera y auxiliares

Profesionales del CEAT (Centro de Estimulación Temprana)