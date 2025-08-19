El ISFT Nº 130 abre inscripción para cubrir una asignatura en Recursos Humanos

Se busca un docente para la materia “Administración estratégica de los Recursos Humanos” de 3° año. La inscripción se realizará en SAD Olavarría del 26 al 28 de agosto de 2025.
El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) Nº 130 ha lanzado una convocatoria para cubrir una asignatura en la carrera de Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos (Resol. N° 276/03).
La materia a cubrir es “Administración estratégica de los Recursos Humanos” de 3° Año, con una carga horaria de 2 módulos y cursada los días lunes de 19:10 a 21:15 horas.
Cronograma y requisitos para la inscripción
- Difusión: Del 19 al 25 de agosto de 2025.
- Inscripción: Del 26 al 28 de agosto de 2025, en la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de Olavarría, en el horario de 8:00 a 15:30 horas.
Los aspirantes deberán presentarse con fotocopias certificadas o los originales de sus títulos y cursos.