El IPS denuncia a una entidad crediticia por presunta estafa a jubilados en Olavarría

La titular del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, Marina Moretti, ha presentado una denuncia formal contra la entidad crediticia “Credi Benefit” por un presunto intento de estafa. La maniobra fraudulenta se detectó a raíz de denuncias de beneficiarios recibidas en el Centro de Atención Previsional de Olavarría.

Según la denuncia, “Credi Benefit” utiliza indebidamente la imagen institucional del IPS para publicitar supuestos “Créditos del IPS” o “Créditos gestionados por IPS y ARCA”. Los mensajes difundidos incluyen logos del organismo y de la Provincia de Buenos Aires, lo que genera confusión y engaño entre los jubilados y pensionados.

El IPS ha desmentido rotundamente estos mensajes, aclarando que el organismo no otorga préstamos, no intermedia servicios financieros ni mantiene convenios con entidades privadas o con ARCA. La misión del Instituto es garantizar la protección previsional y asistencial de sus beneficiarios, no realizar operaciones crediticias.

Marina Moretti consideró “imprescindible intervenir de manera inmediata” para proteger a las personas adultas mayores de estas posibles estafas. La denuncia destaca que esta maniobra no solo daña la imagen del IPS, sino que atenta directamente contra los jubilados y pensionados al aprovecharse de la confianza pública depositada en la institución.