El Intendente Wesner Recibió a Nicolás Benito, Campeón de la Clase 1 del Turismo Pista

El piloto olavarriense fue felicitado por su reciente consagración en Toay, La Pampa, que le permitió levantar el trofeo cuando aún resta una fecha del calendario. Referentes del AMCO participaron del reconocimiento.

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, recibió este jueves en su despacho al piloto olavarriense Nicolás Benito, quien el pasado fin de semana se consagró campeón de la Clase 1 del Turismo Pista del automovilismo nacional.

El jefe comunal, acompañado por el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, expresó su reconocimiento y felicitación a Benito, además de agradecerle por “dejar el nombre de Olavarría en lo más alto del automovilismo nacional”.

Del encuentro participaron también referentes del AMCO (Automóvil Moto Club Olavarría), encabezados por su presidente, Michael Boccagni, junto al vicepresidente, Patricio Spinella, y el tesorero, Ramiro Pastore, quienes se sumaron al homenaje.

Benito selló su campeonato el último fin de semana en la carrera disputada en Toay, Provincia de La Pampa, donde cosechó los puntos necesarios para lograr una diferencia indescontable con sus seguidores, asegurando el título con una fecha de anticipación.