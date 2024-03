El intendente Maximiliano Wesner inauguró el período de sesiones ordinarias 2024

En su discurso hizo principalmente hincapié en salud, obras públicas, educación, seguridad, detalló el déficit municipal y afirmó que “Vinimos a dar respuestas, a ampliar derechos, tenemos un equipo de gestión comprometido que trabaja las 24 horas. Vinimos a recuperar lo que nunca el municipio debió haber perdido: su vocación de servicio”

En la noche de este martes, el intendente Maximiliano Wesner, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el acto Wesner estuvo acompañado por integrantes del gabinete municipal, concejales de los diferentes bloques del cuerpo deliberativo, referentes de clubes, sociedades de fomento, dirigentes empresariales, autoridades del ministerio público fiscal, bomberos y representantes de diferentes instituciones de la comunidad.

En el marco de la sesión -que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO)- el Intendente brindó su discurso inaugural, con eje en aspectos fundamentales como educación, salud, cultura, deporte, desarrollo humano e infraestructura.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, quien invitó a participar del izamiento de la bandera nacional para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Tras ello, Wesner inició su discurso haciendo un repaso de lo acontecido en los primeros meses de gestión y adelantó los proyectos para este año, entre los que se destaca:

-La continuidad con fondos provinciales de una obra estratégica como es la del colector Cloacal Norte que beneficiará a más de 25.000 olavarrienses.

-Un Programa de Reparación para los empleados municipales, que prevea recategorizaciones, bonificaciones y reconocimientos con criterios unificados e equitativos de acuerdo a cada situación.

-El comienzo un Plan de recuperación de la infraestructura hospitalaria, el mismo contempla un reacondicionamiento de las áreas quirúrgicas, es decir quirófanos, con recambio de tecnología incluido, reacondicionamiento del servicio de maternidad, reacondicionamiento de los servicios de unidad de cuidados críticos y unidad de cuidados coronarios.

-La firma de un decreto otorgando a profesionales de la salud que realizan guardias de reemplazo, un aumento salarial del 80 por ciento.

-La finalización de las obras iniciadas por la gestión anterior en el Hospital, la Avenida Eva Perón (ex circunvalación) y la repavimentación de la avenida Avellaneda que luego de dos años con el acceso cerrado quedaron pendientes 800 metros, en una conexión fundamental de Olavarría con la ruta 51 y una localidad tan importante como Villa Alfredo Fortabat.

-Un convenio con el Ministerio de Infraestructura Provincial que posibilita al Municipio proyectar un esquema de obras por 1.500 millones de pesos. Plan de reconversión lumínica con la instalación de luminarias en diferentes barrios y localidades, cloacas y la pavimentación de la avenida La Rioja desde el Campus Universitario hasta la Ruta 226.

-Continuación de la obra del Polo Judicial que fue paralizada durante gestiones anteriores y que desde el año pasado se reactivó con una firme determinación del Gobierno provincial y la Suprema Corte de Justicia para avanzar en su construcción. Al igual que la Casa de la Provincia

-Entrega durante este año de las 100 viviendas del barrio CECO III.

-Creación de un espacio en el cual funcionará el Grupo de Apoyo Departamental en el barrio AOMA que brindará seguridad a un sector amplio de nuestra ciudad como lo son los barrios Los Sauces, Autopista Fortabat, AOMA y Villa Aurora.

-Aumento en un 30% de litros diarios de combustible para reforzar y ampliar la cobertura de patrullaje policial en distintas zonas del Partido de Olavarría.

-Creación de un jardín maternal en Loma Negra, una demanda histórica de esta localidad.

-Apertura del polo educativo y recreativo “La Máxima”, que contará con diversas propuestas abiertas a toda la comunidad.

-Construcción de un polo tecnológico que permita incrementar la industria del conocimiento generando mayores oportunidades para los jóvenes.

-Convenio con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil y la Unión Industrial de Olavarría, para ofrecer de manera gratuita la carrera de Desarrollador Web, que ya cuenta con más de 500 inscriptos.

-La implementación de un software para avanzar con la municipalización del Servicio del Estacionamiento Medido, incorporando a los trabajadores despedidos de SoluParking.

-Inversión de más de 1.200 millones de pesos en la red vial rural de todo el partido, con una extensión total de la red de más de 2.200 kilómetros.

Discurso completo:

Sr, Presidente del Concejo Deliberante de Olavarría; estimados Presidentes y Presidentas de los diferentes bloques que lo componen; Concejales en general; y a toda la comunidad.

Vecinos y vecinas de mi querida Olavarría.

Buenas tardes a todos y todas.

Tengo el honor de estar acá presente para repasar y compartir con ustedes ideas, diagnósticos y reflexiones que en su conjunto configuran un estado de situación y un punto de partida para esta gestión de gobierno municipal que recién comienza.

Como todos saben, comencé a transitar los primeros días como Intendente de la ciudad de Olavarría en un contexto crítico. La compleja situación de esos primeros días no sólo se explica por la necesidad imperiosa de ordenar una administración bajo un profundo y sin precedente déficit económico, sino también porque en simultáneo los olavarrienses afrontamos los embates de un temporal que afectó varios días a nuestra ciudad y que, afortunadamente, pudimos superar con el esfuerzo y la solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo.

Permítanme un apartado en este sentido.

Quiero solicitar un aplauso a todos los empleados municipales, pero también a referentes de instituciones y vecinos en general, que con un profundo nivel de responsabilidad y solidaridad destinaron mucho tiempo y esfuerzo para participar de todas las acciones que desde el municipio desarrollamos ante la emergencia.

Por eso, mi más sentido agradecimiento y respeto.

Les decía que los primeros días de gobierno se dieron en un contexto complejo, con mucho trabajo por delante y circunstancias a atender que requirieron del esfuerzo de todos.

Hoy se cumplen 85 días de mi asunción como intendente. Transité esta etapa con la mayor responsabilidad, seriedad y honestidad, en medio de una realidad económica y social muy delicada.

Las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional tienen un impacto directo en la economía de nuestras familias, jubilados, trabajadores y empresarios locales. Sus efectos llegaron mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado.

Como intendente, pero fundamentalmente como un vecino con responsabilidades y obligaciones, debo manifestarles una extrema preocupación. Estamos ante la presencia de una crisis que lejos de encontrar paliativos, se acelera y se profundiza semana a semana.

Respetando el voto de cada olavarriense quiero decirles que en mí van a encontrar a un intendente comprometido a defender los intereses del Partido de Olavarría. Entiendo la frustración que expresan muchos vecinos y vecinas ante la difícil situación económica que en menos de 90 días afecto drásticamente la vida cotidiana, profundizando cada uno de los problemas que tenía la Argentina.

Vemos una política de ajuste donde se plantea que el Estado tiene que renunciar a muchas de sus tareas constitutivas y dejar a libre albedrío responsabilidades regulatorias. Lo vemos con la liberación del precio de las prepagas que tuvieron aumentos exorbitantes obligando a sus usuarios a cambiar o abandonar la cobertura que tenían. Pero eso tiene un correlato y es el aumento de la demanda en el sistema público de salud. En nuestro Hospital lo podemos ver todos los días, vecinos y vecinas que antes se atendían en clínicas y centros de salud privados ahora concurren al sistema público de salud. Lejos de privatizar, se recarga al Estado con más obligaciones pero con ajuste y desfinanciamiento.

La suspensión de la obra pública nacional ocasionó la paralización de dos obras en ejecución para Olavarría y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo. Hablamos de las obras iniciadas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y el acceso a Sierras Bayas.

En contraposición y ante la retirada del gobierno nacional, ayer el gobernador Axel Kicillof confirmó que garantizará la continuidad con fondos provinciales de una obra estratégica como es la del colector Cloacal Norte que beneficiará a más de 25.000 olavarrienses.

Más allá de lo que significa para nosotros no contar con el avance de estas obras, la eliminación de la obra pública como política de estado nacional ya tiene en nuestra ciudad registros de merma en los despachos de cemento y la consecuente caída en la producción, así como también en toda la actividad minera.

Es realmente preocupante, dada la matriz productiva de Olavarría, la fuerte caída de la actividad que está alterando todo el encadenado productivo de la ciudad, golpeando la actividad de empresas que dan servicios a la industria minera y también lo relativo a la logística y el transporte, como ya vemos que está sucediendo.

También esta situación va dejando sus marcas en las arcas municipales, ya que la caída en la producción repercute en la baja de recaudación por el Impuesto a la Piedra, desfinanciando así todo tipo de iniciativa que queramos afrontar en materia de infraestructura con recursos propios.

Siguiendo el orden de los aspectos que este modelo económico hizo sentir en nuestra ciudad, no puedo dejar de mencionar las implicancias de las decisiones que el gobierno nacional ha tomado en materia de Transporte Público.

La eliminación del Fondo Compensador del Transporte complica a todos los sistemas de transporte urbanos e interurbano e indefectiblemente al nuestro también. Esta decisión nos pone en una situación más que delicada porque hace inviable sostener el servicio y eleva las tarifas que deben pagar nuestros vecinos y vecinas. Sumado a una falta de política pública local de los últimos años para sostener el servicio, las empresas comenzaron con una cantidad de unidades y de frecuencias que hoy se ven reducidas a la mitad.

Por eso, con el acompañamiento de los trabajadores y las empresas a cargo de la concesión de los servicios urbanos e interurbanos, declaramos la emergencia en el transporte, para disponer de herramientas que nos permitan encontrarle una salida a esta situación, sostener el empleo de los trabajadores y poder garantizar un servicio eficiente.

Agradezco, en este sentido, el acompañamiento unánime y los aportes de este cuerpo para su aprobación.

Vuelvo a decir, el impacto de la crisis económica nacional es preocupante y es en ese escenario en el cual tenemos que gestionar nuestro municipio con mucha prudencia y responsabilidad. Vamos a requerir más que nunca del diálogo permanente con todos los sectores para alcanzar acuerdos básicos para el bien del Partido de Olavarría.

En ese orden de cosas, es que desde el primer día junto a todo el gabinete nos propusimos trabajar bajo la premisa de llevar adelante un reordenamiento interno en general, pero especialmente focalizado en lo que respecta a la revisión de gastos.

Esta necesidad imperiosa de evaluar el estado de situación financiero, sumado a los vencimientos de contratos, se hizo sabiendo que debíamos desde el momento cero comenzar a apuntalar esta situación para recuperar la capacidad de intervención del municipio, protegiendo al máximo cada uno de los recursos.

En simultáneo, ese reordenamiento interno también tuvo necesariamente que ver con el funcionamiento en general de cada una de las áreas, evaluando las formas de trabajo, reorientando prácticas enquistadas desde gestiones anteriores, modificando roles y también llevando adelante el control de cumplimiento de horarios y funciones.

Es imperioso que los olavarrienses conozcan el estado de situación de la Municipalidad, no vamos a redundar en culpas ni marcar excusas pero sí debemos hablar con la verdad.

Desde el primer momento denunciamos un déficit financiero del Municipio que superó los 4.000 millones de pesos en el último año pero también debemos contemplar un déficit oculto que está presente en el pésimo estado de la infraestructura de las dependencias municipales como por ejemplo el hospital, en el estado de los CAPS y territoriales, en la aparatología de nuestro hospital, en la ausencia de obras que tendrían que haber acompañado al crecimiento de Olavarría que se traducen en la falta de servicios, alumbrado y asfalto, incluso en obras que no fueron terminadas y que vamos a culminar en nuestra gestión.

El intendente saliente en marzo del año pasado de acuerdo al proyectado de ingresos y gastos sabía que no podía realizar obra pública y la ejecutó igual. Los costos de esa decisión hoy la pagamos todos los olavarrienses con redeterminaciones de precio y con una nómina salarial mensual adeudada a todos los trabajadores.

Vaya casualidad el año 2023 fue año electoral.

Otro costo que estamos pagando los olavarrienses es el contrato con Malvinas, que se pactó por diez años sin condiciones necesarias para que sea sustentable en el tiempo, teniendo redeterminaciones trimestrales que hoy ahogan las arcas municipales.

En los primeros 20 días de gobierno, el Municipio atravesó una situación financiera compleja. Incluso cuando asumimos el 10 de diciembre, desde distintos lugares expresaban ciertas dudas sobre el pago del medio aguinaldo que debíamos hacer frente durante el mes de diciembre. Con mucho esfuerzo y responsabilidad hicimos frente al pago del aguinaldo tomando la decisión de garantizar el pago a todos los trabajadores y dejando para el mes de enero el medio aguinaldo de toda la planta política de funcionarios. Demostrando nuestro compromiso y prioridad con cada uno de los empleados municipales de Olavarría.

Nos encontramos con una Municipalidad que arrastra un déficit de 4.000 millones de pesos entre el dinero que ingresó al Municipio y el gasto generado durante todo el año 2023. Heredamos una abultada deuda con proveedores que se transforma en una dificultad constante para acceder a insumos y servicios. Es por eso que nos abocamos a trabajar en recuperar la confianza con el objetivo de incrementar la oferta de proveedores que deseen trabajar con el Estado para mejorar la competencia de precios y no depender solamente de un selecto grupo de empresas que tengan prioridades en las licitaciones como lamentablemente venía sucediendo.

Por otra parte, la falta de servicios en zonas de pleno crecimiento de la ciudad y en las tan olvidadas localidades se transforman en un problema que atenta contra la recaudación y el pago de tasas, porque los vecinos no han encontrado la certeza de que sus impuestos se vuelquen en mantenimiento, obras y servicios.

En los ocho años de la gestión anterior, la planta de empleados municipales se incrementó un 20%. El aumento de la planta municipal anuló la capacidad de inversión del Municipio de Olavarría. Contrariamente a lo que el sentido común plantea que si se incorporan más empleados, la Municipalidad tendría la capacidad de brindar mayores servicios con recursos propios y dejar de lado las contrataciones de proveedores que prestan servicios. Eso no sucedió. Durante los últimos ocho años vimos un aumento exponencial en la planta política, en la cantidad de empleados municipales y sumado a todo eso hubo contrataciones de empresas que prestaron servicios con cifras muy superiores a los precios de mercado.

Un ejemplo claro de esto es la concesión del mantenimiento del corte de pasto en el aeródromo. En las primeras semanas de gestión detectamos una concesión millonaria con la empresa que se dedicaba al corte de césped de la zona operativa del aeródromo por un contrato de 66 millones de pesos por seis meses. Inmediatamente suspendimos la licitación de esa concesión y determinamos que el corte de pasto y el mantenimiento se realice con personal municipal y herramientas propias que están disponibles en el Municipio. Este es el camino por el cual comenzamos a trabajar en distintas áreas, garantizando las prestaciones de servicios con personal municipal.

Lamentablemente este tipo de funcionamiento de la Municipalidad de Olavarría consolidó un déficit operativo que tenemos el compromiso de sanear, para volver a tener un Municipio que se financie con recursos genuinos y fundamentalmente que vuelva a destinar el Impuesto a la Piedra a obras públicas e inversión de capital para el Partido de Olavarría. En la actualidad, ese plus que siempre tuvo Olavarría y que permitió invertir en Parques Industriales para la radicación de empresas, en un Hospital modelo y en obras públicas, en los últimos años se usó constantemente para financiar gastos corrientes y aún así no alcanzó porque en 2023 la Municipalidad tuvo el déficit más grande de su historia.

Como lo dije desde el primer día, esta delicada situación económica nos exige ser muy responsables con las finanzas municipales, ser transparentes en nuestra gestión, principalmente con los números y planificar un sendero de austeridad absoluta. En ese sentido tomamos la decisión de reducir la planta política del Municipio y eliminar más de 20 direcciones que habían sido creadas por el gobierno anterior, con cargos políticos que realizaban tareas superpuestas y cumplían tareas de asesoramiento cuando los olavarrienses necesitan funcionarios que se ocupen las 24 horas del dia, que estén cerca de los vecinos y las vecinas con muchísimo compromiso y plena dedicación.

Sabemos las necesidades que tienen los empleados municipales, que en un contexto de devaluación y aceleramiento de la inflación se agudizan.

Estamos en el marco de una conciliación obligatoria, en los próximos días nos volveremos a reunir con los trabajadores municipales en una mesa paritaria, pero estoy convencido de que si trabajamos juntos con sensatez y responsabilidad vamos a encontrar soluciones para los empleados municipales que llevan años reclamando una verdadera recomposición salarial.

No obstante no queremos dejar de remarcar que durante el 2023 los trabajadores municipales tuvieron aumentos salariales muy por debajo de la inflación. Por eso en el primer mes de las negociaciones paritarias, ante la necesidad y la urgencia de los trabajadores de constituir un aumento salarial en la liquidación de los haberes correspondientes al mes de enero, decidí concretar de manera urgente un aumento determinando un incremento salarial del 30% para toda la planta de empleados y un bono de 80.000 pesos para los salarios de hasta $500.000 pesos.

En el marco del comienzo de clases, dispuse una ayuda escolar de $106.000 para cada hijo o hija de un trabajador municipal y un complemento de $50.000 por hijo o hija para los empleados que hayan percibido en el mes de febrero salarios de hasta $500.000 pesos. Además complementamos esta ayuda con la entrega de kits escolares para cada uno de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras.

En estos tres meses hemos advertido no solo un atraso salarial sino también anomalías, irregularidades y desigualdades en las relaciones laborales de los trabajadores, por eso he decidido iniciar un Programa de Reparación para los empleados municipales, que prevea recategorizaciones, bonificaciones y reconocimientos con criterios unificados e equitativos de acuerdo a cada situación.

Soy sumamente consciente de la responsabilidad que conlleva la función pública y no tengo dudas de la importancia de los trabajadores municipales. Nos comprometemos a trabajar para superar esta crisis estructural del Municipio como también sostenemos que la tarea de saneamiento económico de las cuentas municipales es urgente y prioritaria.

Voy a ser el intendente que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores municipales, a quienes considero mis compañeros de trabajo y su función es clave para transitar los desafíos de gestión que tenemos por delante.

El sistema de Salud de Olavarría supo ser modelo en la Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente en los últimos años, el Hospital Héctor Cura vivió un gran deterioro. Vamos a poner de pie y recuperar lo que nunca debimos haber perdido: el derecho pleno a un sistema de salud de calidad.

Entendiendo que la salud es lo primero, asumimos y creamos el Consejo de Salud. Desde este Consejo se está trabajando en un plan integral de salud para garantizar una atención más dinámica y ágil para que funcionen integrados el 1er, 2do y 3er nivel de salud ( CAPS Hospitales serranos y Hospital Héctor Cura), en articulación con el sector privado y con la Facultad de Ciencias de la Salud.

Estamos trabajando en el reordenamiento del sistema de Salud y en particular el Hospital.

Realizamos un exhaustivo diagnóstico del punto de partida. Relevamos graves problemas en la infraestructura del Hospital y una gran deficiencia edilicia en los CAPS, con un deterioro y una falta de mantenimiento en algunos casos desde hace más de ocho años.

La infraestructura del Hospital Municipal plantea un gran déficit en sectores como el quirófano con problemas estructurales que no fueron abordados en los últimos años. También advertimos graves problemas edilicios en la Unidad de Cuidados Críticos donde se pueden ver filtraciones en los techos y cielo rasos, instalaciones eléctricas defectuosas en habitaciones de pacientes y salas de enfermería, falta de mantenimiento de ascensores, incluso ascensores recientemente instalados donde no caben camillas y obliga a que los pacientes deban circular por áreas ajenas a la internación médica transformándose en un grave problema en la salud de los internados.

En el día de ayer comenzamos un Plan de recuperación de la infraestructura hospitalaria, el mismo contempla un reacondicionamiento de las áreas quirúrgicas, es decir quirófanos, con recambio de tecnología incluido, reacondicionamiento del servicio de maternidad, reacondicionamiento de los servicios de unidad de cuidados críticos y unidad de cuidados coronarios.

En relación a la aparatología médica, recibimos el sistema de salud con un déficit del equipamiento que supera los 3000 millones de pesos y una tecnología médica que requiere una gran inversión económica debido a la falta de recambio tecnológico y al correspondiente mantenimiento del equipamiento que no fue realizado en su debido momento.

El resonador actual de nuestro Hospital, se encuentra en una situación crítica que genera la necesidad de cambiarlo. Desde el año 2017 que el resonador registra profundas fallas que afectaron su funcionamiento, obligando a suspender estudios y contratar derivaciones en clínicas y centros de salud que implican importantes erogaciones para el Municipio.

Durante la gestión anterior se anunció en distintos momentos la compra de un nuevo resonador pero nunca se concretó. Estamos hablando de una aparatología que tiene una vida útil de 10 años y que fue adquirida por el Municipio de Olavarría en el año 2006, con lo cual debió ser renovada en el año 2016.

En una situación similar se encuentra el equipo fijo de rayos. Actualmente, el equipo de la sala 2 de rayos funciona con partes alquiladas, siendo un equipamiento que ya tiene más de 20 años de funcionamiento y necesita ser reemplazado. También el Hospital alquila equipamiento desde hace años como es el alquiler de un Arco en C y una segunda máquina de diálisis, cuando debería haber una inversión proyectada para la adquisición de este equipamiento fundamental.

De los tres equipos de ecografía clínica, uno sólo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. Los profesionales del área vienen reclamando desde el año 2020 la incorporación de un equipo más para la realización de ecografías vasculares y prácticas de diagnóstico por imágenes.

La lista de aparatología médica obsoleta y las necesidades de equipamiento es larga: el esterilizador que no tiene mantenimiento oficial y cuenta con más de 20 años de funcionamiento; se necesita un nuevo monitor de presión intracraneal; desde el año 2020 los profesionales vienen solicitando la compra de la bomba de contraste para tomografías; una nueva mesa de cirugía para el quirófano 3; un grupo electrógeno debido a que el actual no tiene la capacidad para abastecer al nuevo pabellón de internación. Así continúa una larga lista que explica el abandono en el mantenimiento de la aparatología médica del Hospital.

Al mismo tiempo que identificamos el déficit del equipamiento y fijamos prioridades, es fundamental pensar en la reestructuración de la fábrica de medicamentos del Hospital. En los últimos años se fue decayendo la maquinaria e infraestructura de esta área, lo que ocasionó que varios fármacos, cremas e insumos farmacéuticos, se adquieran con proveedores, representando un mayor costo a nuestro hospital.

Como verán, sabemos cada una de las problemáticas con las que se enfrentan todos los días los trabajadores del sistema de salud, sé muy bien de su compromiso y quiero que sepan que es el mismo compromiso que yo tengo como intendente para mejorar las condiciones laborales. El desafío que tenemos es enorme, vamos a recuperar nuestro sistema de salud y lo vamos a hacer de la mano de todos aquellos que quieran trabajar en conjunto y volver a poner a Olavarría de pie en materia sanitaria.

Acabo de firmar un decreto otorgando a nuestros profesionales de la salud que realizan guardias de reemplazo, un aumento del 80 por ciento. Demanda a gritos de nuestros profesionales que necesitaban una urgente respuesta.

Este estado de situación no se produjo de manera azarosa ni espontánea, tiene responsables directos e indirectos, por acción u omisión. No es mi estilo personalizar esta crítica, pero sí les pido a aquellos que tuvieron que ver con esta situación, la humildad y responsabilidad de cumplir un rol más colaborativo en esta etapa.

Voy a seguir caminando los pasillos del hospital para acompañar este proceso de recuperación de nuestro sistema de salud.

Otro tema central en la vida cotidiana de las y los olavarrienses tiene que ver con la prestación de los servicios públicos. Encontramos en funcionamiento reducido al mínimo la maquinaria vial municipal, como también los vehículos y las maquinarias de espacios verdes y tareas generales. Pocas máquinas estaban en uso y en condiciones de funcionar. Actualmente nos encontramos trabajando en la reparación de esa maquinaria como también en la adquisición de máquinas y herramientas para brindar servicios en barrios y localidades con recursos propios.

En materia de mantenimiento urbano elaboramos un plan de tareas desarrollado íntegramente por personal municipal que nos permitirá un ahorro aproximado de $1100 millones de pesos en el Presupuesto anual 2024 que antes era realizado por empresas contratistas. De esta manera, esta nueva propuesta posibilita destinar más recursos para la compra de maquinaria que significa una importante inversión y mayor capacidad de respuesta a lo largo del tiempo en los servicios municipales.

Recibimos un déficit estructural de obras públicas en el Partido de Olavarría y también obras que no fueron terminadas por la gestión anterior. A diferencia de las obras paralizadas por el Gobierno Nacional, nuestro compromiso es continuar con cada una de las que quedaron pendientes, por eso nos hicimos cargo de pagar redeterminaciones de obras que no se abonaban desde abril de 2023. Es así que continuaremos con las obras iniciadas en el Hospital, la Avenida Eva Perón (ex circunvalación) y la repavimentación de la avenida Avellaneda que luego de dos años con el acceso cerrado quedaron pendientes 800 metros en una conexión fundamental de Olavarría con la ruta 51 y una localidad tan importante como Villa Alfredo Fortabat.

En las últimas semanas, firmamos junto al gobernador Axel Kicillof un convenio con el Ministerio de Infraestructura que posibilita al Municipio proyectar un esquema de obras para nuestro Partido por 1.500 millones de pesos. A partir de este programa de obras públicas para el año 2024, vamos a avanzar en un plan de reconversión lumínica con la instalación de luminarias en diferentes barrios y localidades. Hoy en el Partido de Olavarría falta instalar 16 mil lámparas led para reemplazar la antigua luminaria. Comenzaremos con estas instalaciones de afuera hacia adentro, priorizando localidades y barrios más alejados.

Una parte de este aporte económico de la Provincia será destinado a red cloacal para comenzar así a saldar una deuda y dar respuesta a un gran atraso en este tipo de obras lineales que tanto demandan los vecinos. Hoy Olavarría tiene el 50% de la población sin cloacas.

También con este financiamiento de la provincia comenzaremos con la pavimentación de la avenida La Rioja desde el Campus Universitario hasta la Ruta 226 para convertir este acceso en una arteria fundamental que conecte más a la ciudad.

Como ya mencionamos, gracias al compromiso del Gobernador y del Gabinete que escuchan las demandas que le planteamos los intendentes, avanzaremos en el Colector Cloacal Norte, obra estratégica en nuestro partido.

Además, desde la provincia se continúa con la obra del Polo Judicial que fue paralizada durante gestiones anteriores y que desde el año pasado se reactivó con una firme determinación del Gobierno provincial y la Suprema Corte de Justicia para avanzar en su construcción. Al igual que la Casa de la Provincia en el Parque Eva Perón que se encuentra en su etapa final y que en muy poco tiempo podremos tener un polo administrativo fuera del centro de la ciudad que va a acercar las demandas de los vecinos y vecinas.

En cuanto a vivienda, continuamos con la construcción del barrio CECO III, 100 viviendas de calidad que gestionamos para las familias olavarrienses, que se están haciendo realidad en el marco de un convenio celebrado entre el CECO y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y que se entregarán este año. 100 viviendas en un año, como me comprometí en campaña.

Tenemos un Gobernador que escucha las demandas, al que le puedo transmitir la realidad que nos toca atravesar y en el que encuentro siempre respuestas positivas. Olavarría no es una isla, es fundamental el trabajo articulado con el Estado Provincial para poder hacer realidad el sueño de todos los Olavarrienses.

En materia de seguridad estamos trabajando fuertemente en prevención desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Estamos descentralizando estratégicamente algunas dependencias policiales de diferentes especialidades que operan en la ciudad con la intención de fortalecer la presencia policial en los barrios. Desde esta semana estamos reacondicionando un espacio en el cual funcionará el Grupo de Apoyo Departamental en el barrio AOMA que brindará seguridad a un sector amplio de nuestra ciudad como lo son los barrios Los Sauces, Autopista Fortabat, AOMA y Villa Aurora.

Con el objetivo de reforzar y ampliar la cobertura de patrullaje policial en distintas zonas del Partido de Olavarría, aumentamos en un 30% los litros diarios de combustible. En diciembre el Municipio destinaba 350 litros y en la actualidad se destinan 455 litros por día para los móviles del Comando de Patrullas. A su vez también ampliamos en un 30% la carga de combustible a los móviles que realizan las custodias dinámicas de la Comisaría de la Mujer, Policía local, Comisaría Primera y Segunda.

Frente a un aumento acumulado del 95% del precio del gasoil en los últimos tres meses, desde el Municipio hicimos un gran esfuerzo con recursos propios y tomamos la decisión de aumentar los litros de combustibles destinados por móvil para fortalecer el patrullaje en todo el partido de Olavarría.

También licitamos la compra de neumáticos para trece móviles del Comando de Patrullas y al mismo tiempo estamos realizando la reparación integral para evitar el mal desgaste del rodamiento.

Por otro lado, hemos avanzado junto al Ministerio Público Fiscal y dependencias policiales en la inspección de metaleras con la finalidad de desalentar la compra de aluminio y cobre proveniente del robo redes de cableado urbano o rural que afectan al servicio eléctrico constituyendo un grave delito.

Como ya lo dije varias veces Olavarría no es una isla, en los últimos 3 meses la pobreza en Argentina pasó del 44,8 al 57,4 por ciento. Solo este terrible índice nos obliga como Municipio a hacer un esfuerzo enorme para amortiguar las consecuencias del programa económico que provocará más exclusión y más necesidades urgentes.

A esta situación social angustiante, se le suma el cierre de organismos nacionales que brindaban servicios y contención a las familias que más lo necesitan.

Aprovecho este momento para solidarizarme con los trabajadores que han sido recientemente despedidos del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional contra la Discrimación. Se trata de trabajadores olavarrienses con vocación de servicios que hoy las políticas nacionales los expulsan.

Solo con el Municipio no va a alcanzar, vamos a convocar y articular con todas las instituciones de nuestra ciudad para conformar una red de trabajo solidario.

En materia de políticas sociales estamos desarrollando un plan que nos permita abordar la extrema crisis social que se avecina. Nuestra gestión desarrollará una estrategia de trabajo de cercanía, integral, por medio de la construcción de acuerdos y a través de la revalorización y resignificación de programas y servicios municipales.

Estamos avanzando en un relevamiento de comedores y merenderos para ordenar y diseñar una estrategia de acompañamiento. A su vez estamos diseñando un programa anual de gestión de mesas territoriales, desplegando en cada sector de la ciudad un ámbito de participación y presencia directa de las políticas públicas municipales

Estamos trabajando de manera articulada con la provincia y sus ministerios. Esto nos permite articular diversos programas al territorio y brindar una mayor capacidad de respuesta. Al mismo tiempo, impulsamos programas de asistencia alimentaria para celíacos, el programa más vida para mujeres embarazadas a partir de los 3 meses y para niñas y niños hasta los 6 años, entre otras herramientas dirigidas a los sectores más vulnerables.

En cuanto a la Promoción Integral de Derechos, desde la gestión se está trabajando en la resignificación de los espacios de atención a las primeras infancias y juventudes, por medio de un trabajo interno con el personal, incorporando profesionales a los equipos técnicos y fortaleciendo la red de trabajo entre jardines, centros de día y programas para adolescencias y juventudes.

Se está avanzando en la creación de un jardín maternal en Loma Negra, una demanda histórica de esta localidad.

Desde la dirección de políticas de género y diversidad estamos brindando asistencia a mujeres víctimas de violencia a partir de un abordaje articulado, construcción redes de contención en el territorio en conjunto con otros actores e instituciones.

Nos sumamos activamente al espacio de la mesa local de violencia, desde el Ejecutivo tenemos el compromiso de resignificar el espacio y trabajar de manera constructiva con el resto de los actores que la conforman.

Estamos intensificando el trabajo de abordaje y de seguimiento de las situaciones más complejas y más críticas. Por otro lado, comenzaremos a trabajar en un proceso de descentralización en los territorios de manera conjunta con otros actores del Estado, de la Defensa y organismos municipales.

Para nuestra gestión la industria cultural es un pilar fundamental para generar empleo y dinamizar diversos sectores productivos, a su vez que cumple un rol fundamental como generadora de identidad.

Desde el primer día nos pusimos a trabajar en la promoción y acompañamiento de los artistas locales, brindar apoyo a los espacios culturales, destinar recursos para las diferentes iniciativas ya existentes por medio de la articulación con las instituciones, fortalecer las fiestas populares y concretar propuestas de calidad que garanticen excelentes condiciones para todas las personas involucradas. Estamos trabajando en el registro municipal de artistas.

En esa línea estamos poniendo en valor los espacios municipales, ampliando la oferta de talleres que brindan escuelas artísticas y museos. Puntualmente en el teatro municipal: se están haciendo trabajos de mantenimiento del escenario y trabajando en la actualización y mantenimiento de la técnica.

A su vez, está contemplada una agenda cultural anual, que comenzó con el ciclo de Verano de Olavarría es Cultura que contó con una amplia variedad de propuestas que fueron acompañadas por toda la comunidad. Tenemos previsto garantizar la feria del libro y sumar un programa integral para las vacaciones de invierno.

Este año tendrán continuidad diversos festivales que venimos apoyando y concretando desde antes de asumir la actual gestión. Queremos una ciudad con diversidad de propuestas, para que todas las familias puedan disfrutar de eventos de calidad que generen empleo y dinamicen los distintos sectores. Las políticas culturales generan trabajo, valores, identidad y reconocimiento a las extraordinarias manifestaciones artísticas que tiene Olavarría.

Desde el área de deportes constituimos una mesa de diálogo con la Unión de Clubes, para canalizar las demandas y abordar temáticas de forma integral. Se están fortaleciendo los canales de comunicación con las diversas ligas. La política deportiva se construye en consenso permanente con los diversos actores del deporte local involucrados en diferentes instituciones y disciplinas.

Estamos garantizando una mayor presencia municipal en actividades durante todo el año, resignificando los espacios recreativos y deportivos.

Desde el Municipio, además se brindará apoyo económico a las disciplinas deportivas amateurs y profesionales por medio de la revisión y reasignación de recursos que sigan promocionando el deporte como factor de inclusión social y construyendo referencias positivas en nuestros jóvenes.

Estoy convencido de que una sociedad mejor se logra con los chicos dentro de las aulas, con más inversión en educación, más escuelas, mejor infraestructura, más tecnología, y mejores sueldos.

El gobernador lleva inaugurados 209 establecimientos en la provincia en estos 4 años, cada lugar nuevo tiene atrás personas y familias y ese es un faro para mí cómo funcionario.

Sabemos que hay falencias, si, que hay que mejorar. Tenemos mucho por trabajar. Con esfuerzo y sacrificio podemos lograr muchas cosas y un mejor futuro, pero primero es el estado el que tiene que reparar desigualdades y garantizar oportunidades. El Estado tiene que trabajar para igualar esas condiciones. Necesitamos más que nunca del compromiso de las familias que acompañen a sus hijos y de toda la comunidad educativa.

Sabemos que el proceso de aprendizaje es complejo y que hoy toda la comunidad está atravesada por múltiples tensiones, dificultades, problemáticas sociales y un tema clave de abordar como la salud mental y es en lo que estamos trabajando.

Estamos acá para garantizar derechos, no para recortarlos. Escuchar a los estudiantes, escuchar de verdad, frenar y prestar atención, transmitirle pasión, cuidarlos y acompañarlos en las trayectorias. La educación es un pilar fundamental, un refugio imprescindible para los tiempos que corren, aprender cada día un poco más es construir el futuro.

Luego del temporal, varias instituciones sufrieron todo tipo de daños y roturas, junto al Estado Provincial estamos dando respuestas a 11 instituciones por medio de una inversión de más de $140 millones. Ya comenzaron los arreglos al edificio donde funciona la Escuela Media número 6 ex Colegio Nacional y Media Número 8 Ex Comercio por un monto de $34 millones de pesos.

Está en ejecución el Programa Integral de Obras de Instituciones Escolares destinados a mantenimiento edilicio, renovación de matafuegos, recambio de vidrios, compras de insumos, calefacción, pintura, reparación sanitarias, techos y cubiertas.

Las instituciones alcanzadas son Escuela secundaria N°6, Escuela secundaria N°8, Escuela Secundaria N° 2, Escuela secundaria N°17, Escuela Primaria 13, Escuela Primaria N°22, Escuela Secundaria N° 21, Escuela Primaria N° 46, Escuela Primaria 48, Escuela Primaria N° 80, Centro Complementario N° 801, Centro de Atención Temprana N° 1, Escuela Especial N°502, Escuela Técnica N°1 y Jardín de Infantes N°921.

Además de las obras de infraestructura, llevamos más de 120 obras menores de reparación, los trabajos contemplan limpieza de tanques y desinfección, limpieza de canaletas y pluviales, corte de pasto, reparación de mobiliario, pruebas de hermeticidad, limpieza y acondicionamiento de sistema de calefacción de cada dependencia escolar y carga y renovación de matafuegos.

Se invierten mensualmente en nuestra ciudad en materia de servicio alimentario escolar y sostenimiento alimentario más de $280 millones mensuales con la nueva actualización dispuesta por el gobernador Axel Kicillof.

Estamos trabajando para concretar el polo educativo y recreativo “La Máxima”, que contará con diversas propuestas abiertas a toda la comunidad. También trabajaremos en la construcción de un polo tecnológico que nos permita involucrarnos en la industria del conocimiento generando mayores oportunidades a nuestros jóvenes.

En esta línea lanzamos un convenio con la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil y la Unión Industrial de Olavarría, para ofrecer de manera gratuita la carrera de Desarrollador Web, que ya cuenta con más de 500 inscriptos.

Con todo el potencial industrial y el entramado pyme, nuestra ciudad no puede quedar rezagada y debe ser parte de las nuevas formas de producción, con las nuevas tecnologías y con la industria del conocimiento. Olavarría tiene que ser protagonista de la industria del conocimiento y este es el camino, un marco asociativo entre el sector privado, el Estado municipal y la comunidad educativa y científica para consolidar propuestas que nos abren un horizonte tecnológico y generan trabajo de calidad.

La vinculación con las Universidades es fundamental para pensar en el desarrollo de una ciudad planificada y con herramientas tecnológicas para la modernización del Estado municipal. Es de esa manera que decidimos firmar un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para la implementación de un software que nos permitirá avanzar con la municipalización del Servicio del Estacionamiento Medido luego del vencimiento del contrato que tenía la empresa Soluparking.

De esta manera, incorporamos al área de Control Urbano a los ex trabajadores de la empresa de estacionamiento medido y desarrollaremos con ellos el servicio para garantizar una reorganización del tránsito en el centro de la ciudad.

Este software de la UNLP se usa en 65 ciudades de la Argentina y nos va a permitir que el dinero de los olavarrienses quede en Olavarría, a diferencia del sistema anterior que se gestionaba con una empresa que llevaba sus ganancias fuera de la ciudad.

Este es el camino que elegimos, un Municipio ágil y moderno que recupere la capacidad de vincularse con distintos actores, con las universidades y con el ámbito privado. Que brinde soluciones ante las dificultades desde un lugar de responsabilidad y compromiso con los sectores afectados pensando en cómo construir una Olavarría mejor todos los días.

Nuestro Partido tiene un perfil productivo único. Tenemos que recuperar el orgullo de ser la ciudad del trabajo pero para ello debemos tener una visión de desarrollo que vuelva a brindar oportunidades a todos los olavarrienses. En ese lugar nos van a encontrar como Municipio, pensando en el desarrollo económico y en la concreción de políticas públicas para incentivar a los emprendedores y a los pequeños empresarios, mejorar la competitividad de nuestras Pymes, garantizar mayor innovación con el objetivo de diversificar la actividad económica de nuestro Partido.

En cuanto al desarrollo productivo, hoy más que nunca debemos estar al lado de nuestras PyMes, estamos gestionando la obtención del Decreto Provincial que aprueba al Sector Industrial Planificado Ruta N° 51, “Los Fresnos”, que les permitirá a quienes hayan invertido en un lote poder escriturar el mismo. Para ellos estamos trabajando en la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental y el Certificado de Aptitud Hidráulica, requisitos previos.

Vamos a constituir Mesas Institucionales con las Cámaras representantes y el sector educativo.

También presentamos un Programa de Acompañamiento al sector industrial para la obtención de la Habilitación Municipal, el Certificado de Aptitud Ambiental y la articulación con la Oficina de Empleo.

Realizaremos una Expo Industrial y de Empleo, durante la semana de la Industria. Concretamos el Censo 2024, en conjunto con la FIO y Unión Industrial Olavarría, que nos permita diseñar un Observatorio Pyme con indicadores locales.

Para acompañar al desarrollo emprendedor entregaremos Microcréditos para emprendimientos, estamos concretando la realización de eventos y Ferias, que permitan generar canales de comercialización más cortos y directos entre el emprendedor y el consumidor.

Estamos trabajando en la realización de capacitaciones y formaciones para emprendedores.

Abrimos un Registro de emprendedores que nos permite conocer a todos los actores y generar políticas públicas para fortalecer el mercado con productores locales, como Mercado Bonaerense.

Buscamos ampliar el consumo interno mediante la realización de distintos eventos que acerquen al vecino con el comercio, como peatonales y “Atardecer de Feria”.

En relación al desarrollo turístico de Olavarría, vamos a concretar mesas de trabajo sectoriales (agencias de viaje, hoteles, gastronomía, etc). Continuaremos garantizando distintas actividades como el Bus Turístico y “Voy en Camino” y sumaremos nuevas propuestas para potenciar y fomentar la actividad turística en localidades y el turismo de cercanía, promoviendo la visita de los habitantes de las ciudades vecinas.

Acompañamos el desarrollo agropecuario y en ese sentido invertiremos más de 1.200 millones de pesos en la red vial rural de todo el partido, con una extensión total de la red de más de 2.200 kilómetros.

Junto a la Sociedad Rural estamos trabajando sobre “Tranqueras Conectadas”, un proyecto que quedó pendiente y hay que implementarlo.

Vamos a avanzar en el fortalecimiento de la agricultura familiar, realizaremos un relevamiento de establecimientos de crías de aves y cerdos y el desarrollo de un proyecto para la instalación de un Frigorífico.

Estamos trabajando en un Plan de Arbolado Forestal, continuaremos con la Gestión de Residuos y crearemos un Observatorio Ambiental para plantear una agenda de desarrollo sustentable.

Fueron días de intenso trabajo, con las adversidades propias de un municipio con problemas estructurales en su administración, con la caída en la recaudación y una situación financiera que imperiosamente debemos revertir. Pero estos obstáculos muy lejos están de quitarnos el rumbo que propuse como intendente y al que nos comprometimos. Por el contrario, voy a continuar trabajando día y noche para llevar adelante un gobierno responsable, transparente, sin privilegios, de cara al vecino y con la verdad siempre por delante.

El día que asumí formalmente dije que “lo injusto jamás me será indiferente”. Una vez más vuelvo a ratificarlo, porque no es solo una frase, sino un valor que llevaré conmigo en cada una de las decisiones que me toque tomar como Intendente. No hay soluciones mágicas, venimos a proponer una gestión a base de trabajo, de absoluto compromiso, respetando la voluntad popular e invitando a todo aquel que tenga convicción de transformación a sumarse.

Son tiempos complejos, tenemos una enorme responsabilidad por delante y varias certezas, es con un Estado presente, es generando acuerdos, recorriendo los barrios, hablando con la gente, articulando con las instituciones, trabajando con las organizaciones sociales, desarrollando nuevas políticas públicas, pensando en los vecinos, asumiendo errores pero siempre de cara a la comunidad.

No vamos a soltarle la mano a los trabajadores del sistema de estacionamiento medido despedidos intempestivamente por una empresa foránea por negarnos a otorgar un aumento del 250% que iban a tener que afrontar nuestros vecinos y vecinas, dinero que se llevaría a otra ciudad y que no tenían cómo justificar semejante aumento. No supimos nunca quién era el dueño y donde se llevaban esos fondos.

No vamos a soltarle la mano al transporte público y dejar que miles de usuarios queden a la deriva. Haremos un gran esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance será puesto a disposición para remediar esta situación. Sabemos que en tiempos como estos el transporte público es clave para los trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

No vamos a permitir que el sistema de salud entre en una crisis que se vuelva estructural, somos el efector más importante del centro de la provincia de Buenos Aires y por eso nos merecemos una buena infraestructura, ámbitos amigables de trabajo, seguros y adecuados para cada tarea. La dignidad de un trabajador no se expresa sólo en forma monetaria sino también en el resguardo necesario para ejercer su rol de manera segura y protegida.

No vamos a hacer oídos sordos ante los reclamos de los trabajadores y trabajadoras.

No vine a cumplir un sueño personal, vine a gestionar, sin entrar en chicanas, sin darle lugar a discusiones sin sentido, ni a detenerme en discursos marketineros.

Quiero aprovechar estas últimas palabras para apelar a la buena voluntad de todos los presentes y pedirles colaboración, muchos de nuestros vecinos y vecinas la están pasando mal, están angustiados, sobre todo los sectores más vulnerables, es momento que entre todos seamos responsables, que busquemos soluciones y llevemos tranquilidad.

Hace 85 días que somos gobierno y en este corto plazo en diferentes oportunidades se ha intentado desgastar o desfinanciar a esta gestión. Los responsables del déficit de este municipio y quienes son parte de la crisis del sistema de salud hoy a menos de tres meses de haber dejado de ser gestión nos traen las soluciones mágicas.

La situación crítica en la que estamos inmersos nos obliga a actuar con cautela y compromiso. Los escenarios en los que a cada uno nos toca gobernar no son los mismos, solo les pido prudencia y respeto.

Vinimos a dar respuestas, a ampliar derechos, tenemos un equipo de gestión comprometido que trabaja las 24 horas. Vinimos a recuperar lo que nunca el municipio debió haber perdido: su vocación de servicio.