La conmemoración se desarrolló en la plaza Álvaro Barros con la presencia de autoridades, instituciones, fuerzas vivas y alumnos de distintos niveles educativos. Tras la bendición, se entregaron ofrendas florales al fundador de la ciudad. Wesner destacó el trabajo conjunto y el presente de Olavarría.

Olavarría. En la mañana de este martes 25 de noviembre, fecha fundacional de la ciudad, se llevó a cabo el acto protocolar por el 158º Aniversario de Olavarría. La ceremonia se realizó en la plaza Álvaro Barros y fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, contando con una importante asistencia de público.

Homenaje y Ofrendas

El acto se inició con la bendición del padre Sebastián Briscioli de la Iglesia San José. Posteriormente, se realizó la entrega de ofrendas florales ante el monumento que rinde homenaje al fundador de la ciudad, por parte del Municipio de Olavarría, el Concejo Deliberante y el club Álvaro Barros.

El Mensaje del Intendente

El intendente Wesner destacó la significación de la fecha y celebró el encuentro comunitario: “Es muy grato encontrarnos en esta plaza, bajo este monumento fundacional de la ciudad, pero también muy contentos todos por lo vivido y celebrado durante el día de ayer, con esa expectativa que nos generaba la celebración del 158 aniversario de nuestra querida Olavarría”.

Wesner ponderó la presencia de:

Instituciones educativas (desde jardines de infantes hasta institutos superiores), a quienes llamó el «futuro más cierto».

Instituciones intermedias , fuerzas vivas, gabinete municipal, y empleados municipales.

Centros de jubilados, sociedades de fomento e instituciones deportivas.

El jefe comunal realizó un breve balance de gestión, mencionando obras y políticas públicas en materia de infraestructura educativa, fortalecimiento del sistema de salud, Talleres Protegidos, obras de cloacas e iluminación, y el acompañamiento a instituciones sociales.

Finalmente, invitó a la comunidad a seguir soñando: “Quiero agradecerles enormemente la presencia a esta celebración… en este 25 de noviembre volver a encontrarnos creo que es la mejor expresión de la sociedad, la comunidad organizada… Los invito a que podamos seguir soñando y construyendo una mejor Olavarría todos los días. Felices 158 años”.

Presencias Destacadas

Acompañaron al intendente, miembros del Gabinete municipal, incluyendo a la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, y los secretarios María Laura Gamberini, María Eugenia Bezzoni y Orfel Fariña.

También estuvieron presentes autoridades como el presidente del HCD, Guillermo Santellán, y referentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, inspectores de Educación, el presidente del Consejo Escolar, y representantes de instituciones clave como Bomberos Voluntarios, Agrupaciones de Veteranos de Guerra, la Cámara Empresaria, Coopelectric, la Unión Industrial, la Unión de las Colectividades, y familiares del Capitán de Corbeta Diego Wagner, entre otros.

El acto contó con la participación de las banderas de ceremonia de numerosas instituciones educativas de todos los niveles.