El intendente Maximiliano Wesner emitió su voto y denunció faltante de boletas de Fuerza Patria

El jefe comunal sufragó en la Escuela N°49 y se lamentó por la situación que se registra en distintas instituciones de la ciudad. Además, invitó a los olavarrienses a participar de las jornada electoral.

El intendente Maximiliano Wesner votó este domingo por la mañana en la Escuela de Educación Primaria N° 49 “Bartolomé Mitre” y, tras sufragar, denunció el faltante de boletas de Fuerza Patria en varias instituciones.

El jefe comunal expresó su preocupación por los daños y roturas en los cuartos oscuros de escuelas como la N° 32, 22, 55, Fátima y San Antonio. “La violencia no conduce a ningún lado. No nos invita a participar, todo lo contrario”, afirmó Wesner, quien lamentó que estas situaciones entorpezcan el acto eleccionario.

“Es lindo poder ejercer el voto nuevamente, fortalecer nuestro sistema democrático, pero es una pena que sucedan estas cuestiones”, agregó el intendente, quien además invitó a los vecinos a acercarse a votar y fortalecer la democracia.

Wesner también se refirió a las demoras en la apertura de mesas debido a la falta de autoridades. “Se esperaba al primer votante de esa mesa para poder constituirse. Muchos se negaban o pasaban de largo”, explicó, aunque destacó que “hubo vecinos que tomaron esa responsabilidad, ese deber ciudadano, y se constituyeron como presidente de mesa”.

Finalmente, el intendente se mostró optimista sobre la participación de la tarde y comentó que esperará los resultados en el búnker de su espacio junto a su equipo.