El Intendente Galli recibió a propietarios de estaciones de servicio

En las últimas horas el intendente municipal Ezequiel Galli recibió en el Salón Blanco del Palacio Municipal a propietarios de estaciones de servicios locales, en un encuentro que tuvo como tema principal la seguridad de los trabajadores de ese sector, como consecuencia del hecho delictivo ocurrido el pasado fin de semana.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Hilario Galli y el subsecretario de Seguridad Mario Busto. Estuvieron presentes, además, el doctor José Iturralde en representación del Ministerio Público Fiscal e integrantes de la cúpula policial local, encabezados por el titular de la Estación de Policía Departamental Olavarría, comisario inspector Roberto Landoni.

Los integrantes de la Cámara de Estacioneros acercaron sus inquietudes y preocupación acerca de lo acontecido, ocasión en la que desde el Ejecutivo local se les ratificó el acompañamiento y compromiso de seguir destinando recursos para incrementar los esfuerzos en materia de seguridad y prevención.

En ese sentido, se acordaron pautas de trabajo conjunto entre distintas áreas de la Municipalidad, Poder Judicial y Policía Bonaerense. Entre ellas, además del compromiso de incrementar las labores y presencia por parte de las fuerzas de seguridad, también comenzó a diagramarse una labor mancomunada en cuanto al relevamiento y mapeo de cámaras de seguridad en la ciudad, para complementar la tarea del Centro de Monitoreo con los dispositivos del ámbito privado y empresarial.

“La inseguridad es un tema que nos preocupa, no miro para el costado pese a que la seguridad no es responsabilidad del intendente por eso me pongo al frente”, expresó al respecto el intendente municipal.