“El intendente Galli me dijo que si me votas en contra no hay manera de seguir trabajando juntos”

Así lo expresó la concejal de Juntos por el cambio Celeste Arouxet al referirse sobre la salida de su par, Guillermo Lescano, al anunciar que votarían negativamente la rendición de cuentas del 2019 y tras una reunión mantenida con el intendente de la Ciudad, Ezequiel Galli, con quien comparte el mismo espacio político.

Durante la mañana del jueves, el Honorable Concejo Deliberante trataría la rendición de cuentas municipal del 2019, pero la mañana comenzó con una polémica y fue la reincorporación Mujica en lugar de Lescano, ediles de Juntos por el Cambio.

Fue la propia concejal Arouxet quien explicó lo ocurrido luego de que el lunes le informaran al presidente del bloque y al Departamento Ejecutivo que no iban a acompañar ni defender la rendición de cuentas.

En este sentido, la edil explico que junto con Lescano, fueron citados por Galli a donde la edil le habría adelantado que solo iria a la reunión para saber la manera en la que seguirían trabajando y recordó destratos ocurridos el año pasado tras votar en contra un préstamo de 30 millones de pesos solicitado por el municipio al Banco Provincia por contener vicios formales,

Según indicó, en la reunión, “a Galli no le interesó como íbamos a seguir trabajando, simplemente yo tenía que apoyar si o si la rendición de cuentas por que tenía que ser orgánica y le di todos los motivos por los cuales no la apoyaría” Seguidamente subrayó “al intendente se ve que no me escucho o no le interesaba las razones y le consulto porqué me miraba solamente a mi y me dijo porque Lascano iba a ser reemplazado por Juan Mujica y le dije que éticamente no lo podría hacer”.

Luego remarcó que la decisión le disgustaba por que el grupo había demostrado lealtad “lo respete durante dos años y medio, y todos saben los temas que le defendí a este intendente y me di la cabeza contra la pared”.

“Arreglas todo llorando siempre vos” le habría dicho Gallí a Arouxet quien remarcó “no es la primera vez que me hace pasar esa situación”

“le pregunte como íbamos a seguir trabajando por que Juntos por el Cambio no es Ezequiel Galli y me contesto que si me votas en contra no hay manera de seguir trabajando juntos” salió a aclarar tras los dichos de que el radicalismo habría roto nuevamente el bloque de concejales a lo que Arouxet subrayó “el Radicalismo nunca rompe, al Radicalismo siempre lo invitan a retirarse”.

“Es momento de respetar a las personas y respetar a las ideas, estamos en un momento donde eso tendría que ser prioridad, donde ser concejal no tiene que levantar la mano, la obsecuencia no es lealtad, hay que respetar al concejal que eligió la gente y no sacarlo por un voto negativo o positivo y por eso es que hoy está el concejal Juan Mujica, no está por que pidió licencia, está por que le avisaron de que tenía que reemplazar a Lescano que iba a votar en contra”