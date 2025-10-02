El INTA pronostica una Primavera con alta variabilidad y riesgo de La Niña, seguida de un Verano Neutral

Especialistas advierten sobre la posibilidad de un breve enfriamiento oceánico a pesar de la excepcional recarga hídrica en los suelos de la región agrícola. Es crucial monitorear la distribución de lluvias para la siembra gruesa 2025/26.

Luego de un invierno húmedo que dejó excesos hídricos y anegamientos en varias áreas de la región agrícola, especialistas del INTA Castelar estiman una primavera con variabilidad en la disponibilidad de agua para la campaña gruesa 2025/26.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) se encuentra en fase neutral desde el otoño, pero los pronósticos de septiembre indican la posible presencia de un breve periodo con condiciones de La Niña (enfriamiento oceánico) durante la primavera.

Alta Recarga Hídrica: El Factor Positivo

A diferencia de otras campañas con previsión de enfriamiento, la región agrícola comienza la primavera con un factor “extremadamente positivo”: la alta recarga del perfil del suelo, una condición que no se registraba desde la campaña 2015-16.

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, señaló que la oferta hídrica excepcionalmente alta de otoño e invierno se traduce en una elevada disponibilidad de agua almacenada.

Impacto Agronómico: Esta situación favorable permite que las zonas productivas del centro del país no presenten limitaciones para la siembra de maíces tempranos y de ciclo largo. Los suelos están bien recargados para dar continuidad a la campaña, y los cereales de invierno muestran buen desarrollo.

Desafíos Puntuales y Perspectivas Trimestrales

A pesar del panorama regional favorable, Mercuri indicó que ciertas zonas, especialmente en la cuenca del Río Salado (centro, centro-norte y centro-oeste de Buenos Aires), enfrentaron anegamientos y suelos saturados. Si bien hubo mejoras en septiembre por el aumento de la evapotranspiración, la situación requiere monitoreo continuo.

Septiembre-Octubre-Noviembre (Primavera)

Lluvias: Para el sur y este de la Región Pampeana y el Litoral, la probabilidad más alta (40%) es de una oferta de lluvias normal para la época (según el SMN).

Lluvias: Para el sur y este de la Región Pampeana y el Litoral, la probabilidad más alta (40%) es de una oferta de lluvias normal para la época (según el SMN). Distribución: Natalia Gattinoni, especialista del Instituto de Clima y Agua, advirtió que lo clave será la distribución de las lluvias en el trimestre, un dato que no brindan las perspectivas a largo plazo.

Influencias Climáticas: La posibilidad de lluvias normales a deficitarias en gran parte del área agrícola (especialmente en el norte del Litoral) está influenciada por el potencial desarrollo de La Niña y la influencia del Dipolo del Océano Índico (DOI), que se asocia con menores lluvias en el este. Temperaturas: Hay mayor posibilidad de ocurrencia de valores térmicos entre normales a más cálidos para la primavera y el verano, particularmente en el centro y este del país.

La posibilidad de lluvias normales a deficitarias en gran parte del área agrícola (especialmente en el norte del Litoral) está influenciada por el potencial desarrollo de La Niña y la influencia del , que se asocia con menores lluvias en el este. Temperaturas: Hay mayor posibilidad de ocurrencia de valores térmicos entre normales a más cálidos para la primavera y el verano, particularmente en el centro y este del país.

Verano e Inicios del Otoño

Neutralidad: Se ve favorecido el regreso a la neutralidad de los fenómenos ENSO y DOI.

Neutralidad: Se ve favorecido el regreso a la neutralidad de los fenómenos ENSO y DOI. Pronóstico: Esto se traduce en mayores chances de lluvias normales e incluso con cierta probabilidad a superiores para la época en el centro y este del país.

Los expertos del INTA concluyen que el balance hídrico actual genera oportunidades importantes para la campaña 2025/26, aunque los desafíos puntuales obligan a los productores a adoptar estrategias agronómicas como el manejo por ambientes y a monitorear continuamente la actualización climática.