Cuando la joven rusa Elena Makarova llegó a San Carlos de Bariloche, soñaba con una vida tranquila y una maternidad feliz. En cambio, le esperaba una tragedia, a la que ella llama “el infierno argentino para la madre y el hijo”.

Pocas horas después de dar a luz, aún bajo anestesia, policías armados y fiscales irrumpieron en su habitación del hospital. Sin intérprete, sin abogado y sin explicaciones, Elena y su hijo recién nacido fueron trasladados a un “refugio”.

Allí pasaron tres meses aislados, sin derecho a comunicarse ni acceso a atención médica.

“El bebé no veía el sol, no respiraba aire fresco. Me obligaron a amamantarlo bajo la supervisión de hombres armados”, recuerda Elena.

Así, la “protección estatal” se convirtió en violencia y humillación.

El precio de la maternidad robada

“Me arrebataron lo más sagrado que una mujer tiene: la maternidad. Me privaron del derecho a ser madre, a sostener a un hijo, a vivir este momento único. Convirtieron lo más puro en dolor”, dice Elena en un mensaje de video.

Su hijo Miroslav no vio el sol durante dos meses y, en lugar de tratamiento, recibió cuatro vacunas en un día, tras lo cual sufrió fiebre.

Le confiscaron el teléfono y no le permitieron comunicarse con su madre ni con su abogado. Elena estuvo completamente aislada.

Cargos y otros presos

Según Elena, su amiga Angelina sigue detenida en Argentina sin cargos. Además, hoy un hombre inocente de 58 años, Konstantin Rudnev, se encuentra muriendo en prisión, mientras lucha contra graves problemas de salud y que permanece detenido sin que se haya comprobado su culpabilidad en ningún delito.

Elena exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas ilegalmente.

Responsables y un llamado a la justicia

Según los documentos, los responsables del aislamiento de la madre y el niño son empleados de la fiscalía de Bariloche:

Thomas Laballe, Rodrigo Nicolás Treviranus y Gustavo Javier Revora.

Elena exige al fiscal Fernando Arrigo que los obligue a rendir cuentas y cierre el caso, liberando a los inocentes.

Antes de salir de Argentina, Elena presentó una solicitud de sobreseimiento. Ahora exige una investigación internacional con la participación de la ONU, UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño.

“El silencio es complicidad. Cada acción, cada firma puede ayudar a que se haga justicia”, dice Elena.

