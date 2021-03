El Humor esta de luto, falleció Carlos Sánchez

El actor falleció a las 6.45 del martes 2. Llevaba un mes internado en el Sanatorio Otamendi a causa de un cáncer de riñón, que había hecho metástasis en su hígado y páncreas.

Luego de pasar un mes internado en el Sanatorio Otamendi, donde recibió un tratamiento paliativo contra el cáncer, el humorista Carlos Sánchez murió a los 68 años. “Empezó con un cáncer de riñón hace diez años, lo trató, hizo quimioterapia, evolucionó bien, pero después hizo metástasis y llegó a tener un tumor en la cadera que no podía tratar por el lugar en el que estaba ubicado y le provoaba muchos dolores. Hace un mes volvieron a internarlo porque tenía mucho dolor y lo trataban con morfina”, reveló la periodista Nancy Duré en “Los ángeles de la mañana”.

Además, aseguró que el cómico estuvo consciente hasta sus últimos minutos y estaba al tanto de todo lo que se publicaba sobre su salud en los medios de comunicación. Sánchez hizo pública su enfermedad en “Incorrectas”, el ciclo que conducía Moria Casán en América TV. “En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada”, reveló el actor, que tuvo una metástasis en el hígado y en el páncreas.

A pesar de su enfermedad, Sánchez hizo todo los posible para seguir trabajando. Su última participación en televisión fue en 2019 en “Argentina, tierra de amor y venganza”, donde interpretó al comisario Benítez y mostró un perfil dramático. Y en 2020, hizo el espectáculo teatral “El gordo y el mago”, junto al mago Pablo Madin.

Fuente: NA