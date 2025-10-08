El HCD de Olavarría Realiza su 14° Sesión Ordinaria con Temas de Salud, Obra Pública y Donaciones

La sesión se llevará a cabo este jueves 9 de octubre a partir de las 9:00 horas en el CEMO. El temario incluye la creación de un grupo de contención psicológica en el Hospital y la regulación del personal de control de espectáculos.

La 14ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría se realizará este jueves 9 de octubre a las 9:00 horas en el CEMO.

El amplio temario aborda proyectos de diversa índole, incluyendo la salud pública, la regulación de actividades privadas y varias donaciones de inmuebles a vecinos de la ciudad.

Expedientes a Ingresar a Comisión

Entre los proyectos que iniciarán su tratamiento en las comisiones, se destacan:

Salud Mental en el Hospital: Un proyecto del Partido Libertario Olavarría que busca la creación de un Grupo de Contención Psicológica y Psiquiátrica en el Hospital Municipal.

Un proyecto del que busca la en el Hospital Municipal. Regulación de Control de Espectáculos: Una propuesta del SUTCAPRA (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina) para reglamentar al personal de control abocado a espectáculos públicos y privados.

Una propuesta del (Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina) para abocado a espectáculos públicos y privados. Modificación de Ordenanza: El bloque de la UCR impulsa un proyecto para modificar artículos de la Ordenanza 1501/92 .

El bloque de la impulsa un proyecto para modificar artículos de la . Nomenclatura Urbana: El bloque de Unión por la Patria presenta un proyecto para denominar “Plaza Soberanía Nacional” al espacio ubicado entre las calles Islas Malvinas, Vélez Sarsfield, Antártida Argentina y Bolívar.

El bloque de presenta un proyecto para denominar al espacio ubicado entre las calles Islas Malvinas, Vélez Sarsfield, Antártida Argentina y Bolívar. Donaciones de Inmuebles: Se tratarán varios Proyectos de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para convalidar la donación de inmuebles a favor de: Jesica E. Colo Abelando y Marcos J. Castañeda (Calle 15 Bis N° 2873). Nancy del Valle Ponce (Calle Montesano N° 2917). Agustina G. Mora de Gamarra y Mario R. Caballero (Calle San Lorenzo N° 4943).

Se tratarán varios Proyectos de Ordenanza del para convalidar la a favor de: Convalidación de Compras Hospitalarias: El DEM busca convalidar la compra de descartables especiales y suturas para el Hospital Municipal, cubriendo el consumo de cuatro meses (septiembre a diciembre).

Proyectos con Despacho de Comisión

Varios expedientes clave, con dictamen favorable de las comisiones, se someterán a votación:

Convalidación de Servicios Hospitalarios: Se convalidan compras esenciales de: Antimicrobianos para tres meses. Descartables corrientes para cuatro meses. Psicofármacos y anestésicos para tres meses.

Se convalidan compras esenciales de: Donación de Inmueble: Donación a favor de la Sra. Estefanía Débora Peresan y el Sr. Matías Eduardo Oscar Galli (Calle 15 Bis N° 2818).

Donación a favor de la Sra. Estefanía Débora Peresan y el Sr. Matías Eduardo Oscar Galli (Calle 15 Bis N° 2818). Residuos Patogénicos: Convalidación de la contratación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos por dos años.

Convalidación de la por dos años. Alquiler de Equipamiento Médico: Convalidación de la locación de equipo de identificación de agentes infecciosos y de hemocultivo para el Hospital Municipal.

Expedientes a Tratar Sobre Tablas

Se tratarán en conjunto y de manera directa las siguientes iniciativas:

Ola Rosa: Dos proyectos (Asociación Civil Ola Rosa y Unión por la Patria) para declarar de Interés Legislativo y Municipal el 7º Encuentro Nacional Rosa y reconocer la labor de la Asociación en la concientización del Cáncer de Mama .

Dos proyectos (Asociación Civil Ola Rosa y Unión por la Patria) para declarar de y reconocer la labor de la Asociación en la . Puente Colgante: Proyecto de los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitando al DEM la habilitación peatonal del Puente Colgante de la Calle Gral. Paz .

Proyecto de los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitando al DEM la . Reclamos UCR: Dos proyectos del bloque UCR en línea con los reclamos vecinales: Solicitar al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 1069/90 para la Delegación en Colonia Hinojo . Solicitar al DEM obras para garantizar el servicio de agua potable en el Barrio Belén , sector lindero a las vías del Ferrocarril.

Dos proyectos del bloque UCR en línea con los reclamos vecinales: