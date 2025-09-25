El HCD de Olavarría celebró su 13° sesión con foco en la Zona Fría, obras y reconocimientos

El Concejo Deliberante aprobó un amplio temario, destacando el reclamo por la exclusión de Olavarría de los beneficios de la Ley de Zona Fría en el Presupuesto Nacional.

Este jueves 25 de septiembre, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría llevó a cabo su 13° sesión ordinaria del período 2025. La jornada se inició con una sesión especial para tratar y aprobar la licencia del concejal Hilario Galli (del 22 al 26 de septiembre) y la consecuente asunción temporal de Gabriel Osvaldo Hernán Requena.

Reconocimientos y Microbasurales

La sesión ordinaria comenzó con la distinción a la Dra. Nora Zeberio, propuesta por el bloque UCR, a quien se le otorgó el galardón de “Honor al Mérito Ciudadano” por su destacada trayectoria en la medicina cardiológica local.

En cuanto a los pedidos al Ejecutivo, se sancionó un proyecto del bloque PRO-ERF y Juntos por Olavarría solicitando la remediación de un microbasural generado en Avenida Avellaneda al 300. Además, el mismo bloque impulsó y logró la aprobación de un pedido de informes sobre el estado de ejecución de los recursos municipales con afectación específica.

Seguridad Vial y Turismo

En materia de obras y seguridad vial, el cuerpo aprobó dos proyectos de resolución del bloque UCR:

Solicitar el repintado de las mesetas reductoras de velocidad en el cruce de las calles Vicente López y Belgrano. Pedir la elaboración y colocación de cartelería de acceso al paraje Kochi-Tue por Ruta 51.

Preocupación por la Ley de Zona Fría

El tema que cerró la jornada fue la aprobación de un proyecto de comunicación presentado por el bloque Unión por la Patria, que manifiesta la “preocupación por la exclusión en el Presupuesto Nacional del partido de Olavarría respecto de los beneficios de la Ley de Zona Fría para los usuarios del servicio de gas”.

El proyecto fue sancionado, aunque sufrió modificaciones a pedido de los bloques PRO y La Libertad Avanza antes de su aprobación final.