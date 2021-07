El Gobierno puso como garantía para Pfizer regalías petroleras

Ante la Comisión Bicameral del Congreso que trató el DNU para habilitar la compra de las vacunas estadounidenses, Vilma Ibarra explicó los alcances de esa modificación que se hizo sobre la Ley de Vacunas y que generó críticas de la oposición.

La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, reconoció hoy que el decreto (DNU) que apunta a destrabar la compra de vacunas de Pfizer y otros laboratorios norteamericanos incluyó las regalías petroleras como garantía pero aseguró que no se trata de la parte que perciben las provincias hidrocarburíferas.

Ese detalle del DNU fue advertido y criticado en las últimas horas por Juntos por el Cambio, frente a lo cual Ibarra explicó que “se elimina” de la ley “la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina” pero que “estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias”.

Al presentarse ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, la funcionaria nacional explicó que “hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso”.

La redactora del DNU indicó que eso se hizo “por si no responde el fondo de reparación que se creó, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado” y remarcó: “Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001. No hay ningún bien provincial involucrado”.

“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, precisó Ibarra.

Las alarmas por este tema sonaron en Juntos por el Cambio el pasado lunes, cuando el diputado radical Gustavo Menna advirtió que entre las modificaciones a la ley que realiza el DNU se incluyó la eliminación, en las excepciones a las cláusulas de indemnidad, de los “impuestos y/o regalías adeudadas” y “los derechos para recaudar impuestos y/o regalías”.

Al término del debate en la comisión y de la exposición de Ibarra junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, el Frente de Todos consiguió las firmas para darle dictamen favorable al DNU, que quedó en condiciones de ser validado por el Congreso la semana próxima en el Senado o bien en la Cámara de Diputados.