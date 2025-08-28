El Gobierno Nacional modifica la regla para los feriados trasladables

A partir de un decreto, se establece que los feriados que coincidan con fines de semana (sábados y domingos) podrán ser movidos al lunes siguiente o al viernes anterior, para no perder su condición de día no laborable.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial, modificó la normativa de los feriados trasladables. La nueva medida, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, permite que los feriados que caigan en sábado o domingo se trasladen al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior.

La disposición actualiza la Ley 27.399 de feriados, que no contemplaba qué hacer con aquellos que coincidían con el fin de semana. El Ejecutivo argumentó que la decisión busca “honrar la condición de feriados trasladables” y evitar que se pierda el espíritu de la norma. La Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como la autoridad de aplicación para esta nueva regla, que ya se encuentra en vigencia desde su publicación.