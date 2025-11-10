Andrea Coronel acompañó a la Ministra Patricia Bullrich en la presentación de un Centro Operativo Logístico, destinado a municipios de la 7ª Sección, varios de ellos afectados por inundaciones. Se confirmaron envíos de maquinaria y apoyo operativo inmediato.

En respuesta a las graves inundaciones y el exceso hídrico que afectan a varios distritos de la 7ª Sección Electoral, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el Centro Operativo Logístico del Gobierno Nacional en la localidad de 9 de Julio.

La referente local, Andrea Coronel, expresó su preocupación por la situación de los municipios seriamente comprometidos por la emergencia hídrica. Del acto también participó Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Asistencia Inmediata y Acuerdos

Despliegue Operativo: La Ministra Bullrich confirmó que el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Seguridad y Defensa, desplegará asistencia inmediata, incluyendo maquinaria, logística, vehículos y apoyo operativo a los distritos más comprometidos. Reunión con Productores: Tras la presentación, Bullrich mantuvo un encuentro con productores rurales y entidades del sector para evaluar el impacto del exceso hídrico, que incluye caminos intransitables, pérdidas productivas, afectación en tambos y retrasos en cosechas. Gestión Acelerada: Coronel, junto al concejal César Pacho (Bolívar), se reunieron con Hardie (AFE) y acordaron una reunión en el Ministerio de Seguridad la próxima semana para acelerar las respuestas hacia los municipios afectados.

Finalmente, se enfatizó la necesidad de que los municipios, junto a AFE, prioricen las intervenciones urgentes, al tiempo que se planean obras estructurales (limpieza de canales, mantenimiento de alcantarillas) para prevenir futuras emergencias hídricas.