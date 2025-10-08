El Gobernador Axel Kicillof visitará Olavarría

El mandatario provincial llegará a la ciudad a las 11:00 horas para cumplir con una agenda productiva y de vivienda, que incluirá una recorrida por Cerro Negro y el barrio CECO III. Brindará una Conferencia de Prensa a las 13:30 hs.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará a Olavarría hoy, miércoles 8 de octubre, para llevar a cabo una jornada centrada en la actividad productiva y la política habitacional.

La llegada del mandatario está prevista para las 11:00 horas. Las actividades oficiales comenzarán con recorridas por empresas y barrios, y culminarán con un encuentro con la prensa local.

Agenda del Gobernador Kicillof

La agenda programada para el gobernador en Olavarría es la siguiente:

Recorrida Productiva: Fábrica de Cerámicos y Revestimiento “Canteras Cerro Negro SA”. Recorrida de Vivienda: Visita a las Viviendas del barrio CECO III. Reunión Sectorial: Encuentro con el Sector Productivo local. Conferencia de Prensa: Pautada a las 13:30 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Se espera que Kicillof, acompañado por funcionarios provinciales y locales, brinde detalles sobre las inversiones y las políticas de desarrollo que su gestión está impulsando en el centro de la provincia de Buenos Aires.