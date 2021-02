“El fútbol para mí es algo que me enseñó a tener una manera de vivir”

Expresó el jugador olavarriense Roberto Tucker, quien a los 37 años de edad decidió colgar los botines. El emblemático defensor y capitán de Racing de Olavarría tuvo una importante carrera profesional donde jugó en varios equipos a nivel local, nacional e internacional.

“Estoy muy tranquilo y conforme con todos estos años que pude jugar. Desde que debuté acá en Olavarría en el 99´ y todo lo que vino después, disfrute de jugar a la pelota y siempre trate de aprender un poco más, tanto de los técnicos como de los compañeros que tuve a lo largo de todos estos años”, manifestó Tucker que fue reclutado por Raúl Moriones en el año 1993 para las inferiores del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. En mencionada entidad, debutó en la Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría el 10 de noviembre de 1999 con tan solo 16 años.

Consultado sobre los objetivos que se propuso como futbolista, el defensor central de 1.83 metro de altura dijo que “uno se los va poniendo a medida que pasa el tiempo. Primero era jugar en Primera División de acá en Olavarría y después nunca me esperaba que me podía ir a jugar a nivel profesional”. Asimismo, agregó que “el día que eso sucedió, traté de aprovecharlo al máximo y llegar lo más alto posible y jugar la mayor cantidad de partidos posibles”. En este sentido, jugó en la Primera B Nacional con los equipos de Quilmes (2008/09), Deportivo Merlo (2010/11), Sarmiento de Junín (2012/13), Ramón Santamarina de Tandil (2015) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2016). A su vez a nivel internacional, estuvo en el fútbol de Portugal (Leixões Sport Clube de Matosinhos en 2009/10) y de Venezuela (Caracas Fútbol Club -2014/15- y Deportivo La Guardia -2017-).

“Los clubes donde me sentí más cómodo fueron Sarmiento, por el tiempo que estuve, y en Caracas FC. Pero fue en este último donde pude cumplir pequeños sueños, ya que aprendí un montón y siempre lo voy a recordar como uno de los mejores lugares donde viví”. Con el equipo de Junín, Roberto fue campeón de la Primera B Metropolitana 2012. Además en mencionada institución, disputó un total de 39 partidos y anotó 7 goles. Por su parte en el conjunto de Caracas, logró el título de la Copa Venezuela 2013. Asimismo durante la temporada 2014/15, jugó 20 cotejos (16 por el Torneo de Primera División Venezolana, 4 por Copa Sudamérica y 2 por Copa Libertadores de América) y convirtió 2 tantos.

Por otra parte y sobre la decisión de retirarse, el capitán del conjunto Chaira explicó que “ya la tenía tomada desde hace tiempo pero se alargó por la pandemia. El fútbol para mí es algo que me enseño a tener una manera de vivir. Es algo que ahora seguro me va a faltar, el no tener que ir a entrenar pero uno está tranquilo con lo que hizo y no tengo nada de qué arrepentirme”, concluyó. Además de Racing, el defensa olavarriense -que consiguió el título del Torneo Argentino B 2005 y el ascenso al Argentino A con la entidad de “La Estrellita”-, vistió las casacas de San Martín de Sierras Bayas, Atlético Hinojo y Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

Finalmente y a modo de mensaje para el pueblo Chaira, Tucker manifestó que “a la gente de Racing quiero agradecerle. Desde que llegue al club hace muchos años a jugar ese primer Argentino B, siempre estuvo presente; y es un honor haber podido usar esa camiseta durante mucho partidos”.

El venidero domingo 14 de febrero de 2021 ante Bella Vista de Bahía Blanca en el Estadio “José Buglione Martinese”, y por la última fecha de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2020/21, será el último partido de la carrera como jugador profesional de Roberto Tucker.