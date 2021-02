El fútbol local tiene su calendario oficial

El último viernes 26 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de la Liga de Fútbol de Olavarría el sorteo del fixture para el Torneo de Primera División del primer semestre de 2021; el cual iniciará el próximo domingo 7 de marzo.

En la fecha inicial se destaca el clásico entre Racing Atlethic Club y Club Social y Deportivo El Fortín, que se disputará en el Estadio “José Buglione Martinese”.

Por su parte, la primer jornada se completa con los siguientes cruces:

San Martin de Sierras Bayas vs. Estudiantes

Embajadores vs. Ferro Carril Sud

Municipales vs. El Provincial

Atlético Sierra Chica vs. Club Luján

Loma Negra vs. Atlético Hinojo.

Este es el fixture completo del Torneo de Primera División y Reserva de la Liga Olavarriense de Fútbol: