El Fútbol de Olavarría y un tema recurrente: ¿Se puede ser parte de un Federal “A”?

¿ Es el único horizonte válido la competencia en torneos del Consejo Federal ?.

Por Carlos Antonio Zangara /// Las competencias del Consejo Federal en los últimos años, al menos en Olavarría, han ensombrecido los torneos locales.

Es que los denominados equipos grandes de este punto han hecho un culto a la inclusión en este tipo de certámenes como si fuera el único horizonte válido y que justifique una gestión y la validación de la misma.

El Federal “A” sería como el objetivo a cumplir, el lugar adonde todos quieren llegar.

Ahora cabe preguntarse ¿ Están en condiciones los clubes de Olavarría para militar en esa categoría ?

Enormes presupuestos para afrontar costos de viajes largos, estadías en hoteles en los días previos, sanidad, alquiler de viviendas para los futbolistas, además de sueldos para el plantel y Cuerpo Técnico.

La contienda que nos ocupa ( Federal “A”) obliga a viajar miles de kilómetros.

Seguramente los que emprenden esta aventura lo hacen con el optimismo de imaginar posicionarse en los lugares de arriba en las posiciones, lo que supone el apoyo masivo de la afición futbolera.

Claro que también hay que estar preparado para que no sea tan así y no depender de lo que ingrese por recaudaciones para no correr riesgos innecesarios.

Para que un club del Federal A compita por un ascenso al Nacional B debe tener un presupuesto que no ostentan muchas instituciones de esa categoría y nadie garantiza el éxito.

El paso previo del tan mentado Federal “A” es el Regional Federal Amateur, certamen que se ha convertido en una verdadera caja recaudadora del Consejo Federal de AFA, evento del que en los últimos años todos quieren ser de la partida, ya sea deportivamente o por invitación, da lo mismo, lo trascendente es estar.

Ocurre que como toda etapa de ascenso el objetivo debería ser acceder a una competencia superadora.

Al respecto cabe preguntarse ¿ Cuantos equipos que alientan su inclusión en el Regional Amateur están en condiciones de asumir un Federal “A” ?

La realidad, que es la única verdad, nos indica que no son mayoría. No pocos lo hacen para darle rodaje a sus futbolistas, o como premio a la campaña en el torneo local, entre otras razones.

Por otro lado las aludidas licencias otorgadas por la gestión Toviggino le han quitado el valor de la conquista deportiva.

Claro que en la actualidad el debate ya no es solo deportivo sino también económico, porque las cosas en Argentina han cambiado y los costos son elevadísimos.

Con gran cautela por este tema es que los dirigentes de las Ligas de Olavarría, Azul, Laprida y Bolívar optaron por una forma de disputa mas acorde a los tiempos en el incipiente Torneo de la Unión Deportiva Regional.

Es que fuentes cercanas a Sarmiento de Tapalqué y que el fin de semana pasado viajaron a General La Madrid, dejaron trascender que solamente de transporte en micro debieron oblar una suma cercana a los $ 800.000.-

Ha llegado la hora de poner los pies sobre la tierra. Es cierto que no es tarea sencilla, pero es el momento de ponderar los torneos locales.

Dejar los Regionales y ni hablar los Federales y Nacionales para quiénes realmente ostentan una espalda importante con recursos y capacidad organizativa para hacerles frente y no vivir inmersos en potenciales desprolijidades por no poder cumplir con los compromisos asumidos.

No escapa a la verdad, es cierto también , que ciudades con un potencial menor en lo productivo, industrial y comercial que Olavarría, ostentan una inclusión nacional que hoy por hoy no se pragmatiza en nuestra querida “Patria chica”.

Texto: De la R. de «Emblema Deportivo»