El Fuerte Temporal de la Tarde Causó Daños en un Establecimiento Cercano a Laprida

Vecinas registraron el momento en que el viento y la lluvia generaron destrozos en la zona durante las últimas horas de la tarde de este miércoles. La tormenta afectó severamente a Laprida y General La Madrid. Rige un Alerta a Muy Corto Plazo para Olavarría y una amplia región bonaerense.

La violencia de la tormenta que azotó la región se registró durante las últimas horas de la tarde de este miércoles. Vecinas capturaron imágenes donde se observa el momento exacto en que el viento y la lluvia ocasionaron grandes daños en un establecimiento rural ubicado en inmediaciones de Laprida.

El fuerte temporal se sintió con severidad, provocando destrozos tanto en Laprida como en General La Madrid.

Ante la continuidad de las condiciones de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un Alerta a Muy Corto Plazo (ACP) por tormentas fuertes para las siguientes zonas:

A. Gonzales Chaves

Benito Juárez

Gral. La Madrid

Laprida

Olavarría

Adolfo Alsina

Daireaux

Guaminí

Pehuajó

Pellegrini

Rivadavia

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Se recomienda a los habitantes de estas localidades extremar las precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.