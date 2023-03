El Frente de todos realizó una denuncia penal por el uso de indebido de tarjetas de débito en Desarrollo Social

La misma fue presentada el jueves por legisladores del Frente de Todos.

Desde el interbloque de concejales informaron que la medida fue tomada luego de conocerse las declaraciones de Diego Robbiani en el día de ayer, quien manifestó que por el momento no iba a realizar la denuncia penal, sino que continuaría la investigación el área de Legal y Técnica. Teniendo en cuenta la gravedad del caso y las expresiones del funcionario, los ediles decidieron presentar la misma en el Ministerio Público Fiscal.

“En las diferentes notas radiales que ofreció Robbiani afirma que hay indicios claros y se han utilizado al menos 2 tarjetas, 6 pasajes y vales de alimentos; en todas las entrevistas hace referencia a que primero debe ser el área de Legal y Técnica la que corrobore que se ha cometido un delito y si es así él mismo realizará la denuncia penal. Esto es un error grave tratándose de un funcionario que además es abogado; si se trata de un delito o no lo debe determinar la justicia, no el área de Legal y Técnica que solo puede investigar irregularidades administrativas”, destacaron los ediles.

En la misma línea los concejales manifestaron: “Hay una declaración que es contundente, Robbiani dijo textual ‘yo sé dónde compró, en el sistema figura donde se hizo el débito, lo que no estamos seguros es si fue esa persona o fue otra la que utilizó el fondo, si ese fondo fue utilizado por algún trabajador o un funcionario público´. En estas expresiones estaría configurado el delito, las tarjetas fueron utilizadas y no por sus titulares, que no se sepa quien las utilizó no quita que el delito ya esté configurado. No entendemos que más tiene que esperar, él mismo indicó que ‘hace 1 año y monedas’ se repite esta operatoria y fueron los propios trabajadores los que denunciaron el hecho. A esto le sumamos que nos preocupa la imparcialidad de la investigación interna, atento que nos manifiestan que quién estaría tomando las entrevistas a los empleados es la Directora Morán, dependiente directa del Dr. Robbiani”.

“Los vecinos necesitan que se conozca la verdad, esperamos que la Justicia actúe rápidamente y que la Presidencia del Concejo Deliberante ponga fecha de la Sesión Especial. Es la primera vez que habiéndose solicitado este tipo de Sesión no se ha puesto la fecha de una semana para la otra”, concluyeron.