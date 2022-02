El Frente de Todos denuncia que el Municipio impidió que concejales de bloque puedan acceder al expediente de la licitación del transporte público

Durante la mañana de este martes, concejales del Frente de Todos se acercaron el Palacio Municipal para examinar el expediente del transporte público interurbano de pasajeros pero funcionarios del área les negaron el acceso.

Según explicaron desde el espacio, Maximiliano Wesner y Ubaldo García, Contadores y Concejales del Frente de Todos, fueron quienes se acercaron a solicitar el expediente del Transporte público y un funcionario del Ejecutivo les informó que no estaba a disposición, en ese sentido los ediles informaron: “Es nuestro deber como concejales tener acceso a los expedientes y poder analizarlos las veces que hagan falta. Más tratándose de un tema tan delicado como la concesión del transporte público de pasajeros de acá a 12 años”.

“Hay varios puntos que nos llaman la atención, ¿Por qué cuando se abrieron los sobres no dieron a conocer los montos ofertados y las condiciones? eso debería ser información pública, alertados por ese dato cuando queremos acceder al expediente tampoco nos dejan. No queremos que intereses ajenos afecten la concesión, debemos brindarles a vecinos y vecinas el mejor servicio, con la mejor frecuencia y al mejor precio; y no que prime un monopolio con menor calidad”, agregaron los concejales.