El Fortín volvió a vibrar con el deporte de los puños

En la noche del viernes 10 de Octubre y al “Estilo de Carlos López”, se desarrolló un nuevo festival de boxeo amateur en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. Hubo nueve victorias de los púgiles locales.

Estos fueron los resultados de los combates de la velada boxística:

Sheila Bucci (Las Flores) le ganó por puntos a Belén Ibarra (Barragán Box).

Rodrigo Vázquez (Fabián Benito Box) superó por puntos a Máximo Romero (Pendas Box). Así el pupilo de FB Box logró el título de la Liga Bonaerense de Box Amateur.

Franco Lucero (Barragán Box) venció por abandono a Elías Ayala (Las Flores).

Dylan Ponce (FB Box) se impuso por puntos a Benjamín Lucero (Rauch).

Mauro Cardareli (Las Flores) le ganó por puntos a Junior Bargas (Matadero Box).

Martina Ottogalli (FB Box) se impuso por puntos a Nadia Barrera (Las Flores).

Emilio Barrios (Pendas Box) venció por KO a Facundo D’Ercole (Rauch).

Michael Digerónimo (FB Box) superó por puntos a Jesús Bustos (Azul). El olavarriense retuvo el título de la Liga Bonaerense de Box Amateur en la categoría hasta 75 kilográmos.

Kevin Ferrara (Pendas Box) le ganó por puntos a Mariano Velázquez (Rauch).

Franco Laffitte (Boxing Cos) triunfó por puntos sobre Axel Álvarez (Tandil).

Diego Requena (Matadero Box) venció por Referí Suspende el Combate – RSC a Axel Urruchúa (Las Flores).

Nicolás Nicoletti (Aramendi Box, América) le ganó por puntos a Bruno Marín (FB Box) en la pelea estelar -de fondo- del festival. De esta manera el boxeador de América se llevó el cinturón de campeón de la Liga Bonaerense de Box Amateur.

El próximo evento boxístico en El Fortín será el viernes 14 de Noviembre, donde se producirá el debut profesional del olavarriense Alexander Farías.

Fuente y fotos: Gustavo Burgardt.