El Fortín vibró con una nueva velada boxística

El viernes 12 de Septiembre y al “Estilo de Carlos López”, se desarrolló un nuevo festival de boxeo en el Club El Fortín de Olavarría. Karim Crucce de Las Flores se impuso en la pelea de fondo profesional. Además hubo victorias de ocho púgiles olavarrienses.

Resultados:

Combates Preliminares Amateur

Emilio Barrios (Pendas Box) perdió por puntos a Joel Pereyra (Rauch).

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) se impuso por puntos a Joaquín Vásquez (FB Box) – Categoría Juvenil 60 kgs.

Junior Bargas (Matadero Box) venció por puntos a Axel Urruchua (Las Flores) – Juvenil 64 kgs.

Juan Ignacio Remoli (O’Brien) le ganó por puntos a Mariano Velázquez (Rauch) – 70 kgs.

Diego Requena (Matadero Box) superó por puntos a Mauro Cardarelli (Las Flores).

Benjamín Díaz (Coronel Granada, Gral. Pinto) se impuso a Tiziano Costa (Punta Alta) – 60 kilos.

Boris Sánchez (Rojas) venció a Tomás Coca (Turco Box) – 60 kilos.

Sofía Olivetto (Oto Box) le ganó por puntos a Nadia Barrera (Las Flores).

Franco Laffite (Boxing Cos) superó por puntos a Ángel Cepeda (Azul) – 60 kilos.

Bruno Marín (FB Box) venció por puntos a Santiago Del Greco (Las Flores).

Alejandro Tolosa (Pendas Box) se impuso por puntos a Leandro Chocobar (Punta Alta) – 70 kgs.

Isaías Olivetto (Boxing Cos) le ganó por puntos a Enzo Mena (Laprida) – 75 kilos.

Pelea de Fondo Profesional

Karim Crucce (Golden Gym, Las Flores) venció por KO (a los 41 segundos del 1er. Round) a Gonzalo Roldan (Club Atlético Social y Deportivo Mataderos, Necochea).

El próximo festival de box será el viernes 10 de Octubre con el olavarriense Alan Cos combatiendo en la pelea de fondo profesional.

Fuente y fotos: Gustavo Alejandro Burgardt.