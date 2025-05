El Fortín dijo presente en un nuevo campeonato provincial de atletismo

Entre el sábado 10 y el domingo 11 de Mayo se disputó un Campeonato Provincial Sub 18 y Sub 23 de Atletismo en la Pista “Justo Ernesto Román” de Mar del Plata. La delegación del Club El Fortín de Olavarría cosechó un total de once medallas.

En la final de los 100 metros con vallas Sub 18 Damas, Francesca

Bolognaini logró el Subcampeonato Provincial y medalla de plata con un tiempo de 17.44. Por su parte, Bautista Astíz se adjudicó el primer lugar en el Campeonato Provincial Sub 23 y logrando la Medalla de Oro en la prueba de los 100 mts.

Por su parte en los 400 mts., Iñaki Arguindeguy fue Subcampeón Provincial Sub 23 y Medalla de Plata. Mientras que en Sub 23 Damas, Juana Martinefsky consiguió el bronce en los 100 mts. con una marca de 13.02. A su vez y en los 200 metros, la propia Juana fue Subcampeona Provincial y medalla de plata con un registro de 26.60.

En lo referente a Varones Categoría Sub 23, Agustín Bustos logró la segunda colocación y medalla plateada en los 400 metros con vallas con un tiempo de 58.97. Por su parte en los 800 mts., Alfredo Ardiles se alzó con el Campeonato Provincial y la Medalla de Oro con un registro de 1.58.93. Luego en la Categoría Sub 18 Varones y en la prueba de los 400 metros con vallas, David Clar logró el oro y el Campeonato Provincial con un registro de 1.01.71. Finalmente y cerrando el provincial de atletismo se disputaron las competencias de postas. En este sentido, la Posta 4×100 mts. Mujeres Sub 23 (integrada por Francesca Bologniani, Úrsula Bellinzoni, Catalina Bettiga Catalina y Juana Martinefsky), logró la tercera colocación con un tiempo de 53.39 para así conquistar la Medalla de Bronce. Mientras que la Posta 4×100 mts. Varones Sub 23 fue segunda y Subcampeona Provincial y Medalla de Plata con una marca de 46.79. Dicho equipo estuvo integrado por Leandro Álvarez, Emiliano Díaz, Bautista Balistrere e Iñaki Arguindeguy. Por último, el conjunto fortinero conformado por David Clar, Agustín Bustos, Iñaki Arguindeguy y Bautista Astíz, conquistó la medalla de oro y el Campeonato Provincial con un registro de 3.33.45.

Fuente y fotos: Facebook Atletismo C Fortín Olavarría.