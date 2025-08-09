El fin de semana del vóley en Olavarría: La Liga del Centro Bonaerense llega a la ciudad

Con la participación de 27 equipos de la región, la competencia oficial de la Federación Bonaerense de Voleibol se desarrollará entre sábado y domingo en cinco gimnasios. La Asociación Olavarriense estará representada por Estudiantes, Pueblo Nuevo y Mariano Moreno.

La ciudad se convierte este fin de semana en el epicentro del vóley regional con la cuarta edición de la Liga del Centro Bonaerense. La competencia, oficializada por la Federación Bonaerense de Voleibol, reúne a 27 formaciones de la región Centro-Sur que disputarán un total de 53 partidos en cinco escenarios deportivos.

El torneo se jugará entre el sábado 9 y el domingo 10 de agosto en los gimnasios de Estudiantes, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo (en su sede central y la quinta) y Racing. La región Centro-Sur está integrada por equipos de las asociaciones de Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Sudoeste y Trenque Lauquen (Sur), sumando a la Asociación Marplatense.

Participación local y organización

La Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV) estará representada por los siguientes clubes:

Rama masculina: Estudiantes, Mariano Moreno y Pueblo Nuevo.

Estudiantes, Mariano Moreno y Pueblo Nuevo. Rama femenina: Estudiantes y Pueblo Nuevo.

Los partidos serán controlados por jueces de la Federación Bonaerense de Voleibol, con el apoyo de integrantes del Colegio de Árbitros de la AOV. La coordinación del evento a nivel local está a cargo de los profesores Mauricio Pedro Correge y Franco Andrés Labattaglia, mientras que la dirección general recae en Rodolfo Fernando Pauluzzi, titular de la Asociación Azuleña.

El acceso a los gimnasios tendrá un costo de $2.000, y en todos los escenarios funcionará un servicio de cantina.

Programa de partidos

A continuación, el cronograma completo de la competencia, con los partidos disputados al mejor de cinco sets.

Sábado 9 de agosto

Gimnasio Juan Bautista Manolio – Club Pueblo Nuevo (Cancha 1)

10:30 hs: Azul Voley Club vs. Tiro Federal (Bahía Blanca)

12:15 hs: CeDeTalVo (Mar del Plata) vs. Liniers (Bahía Blanca)

14:00 hs: Olimpo (Bahía Blanca) vs. Pueblo Nuevo (femenino)

15:45 hs: Huracán (Necochea) vs. Pueblo Nuevo

17:30 hs: Once Unidos (Mar del Plata) vs. Liniers (Bahía Blanca)

19:15 hs: Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs. Pueblo Nuevo (femenino)

Gimnasio Eladio Manuel Arnau – Mariano Moreno (Cancha 2)

10:30 hs: Huracán (Necochea) vs. EDAL (Tandil)

12:15 hs: Costa Sud (Tres Arroyos) vs. Olimpo (Bahía Blanca)

14:00 hs: La Armonía (Bahía Blanca) vs. Juventud Unida (Tandil)

15:45 hs: Costa Sud (Tres Arroyos) vs. Atlético Villa Gesell

17:30 hs: Mariano Moreno vs. Olimpo (Bahía Blanca)

vs. Olimpo (Bahía Blanca) 19:15 hs: EDAL (Tandil) vs. CeDeTalVo (Mar del Plata)

Minigimnasio Club Estudiantes (Cancha 3)

10:30 hs: Estudiantes vs. Once Unidos (Mar del Plata)

vs. Once Unidos (Mar del Plata) 12:15 hs: Atlético Villa Gesell vs. Banco Provincia (Mar del Plata)

14:00 hs: Huracán (Necochea) vs. Estudiantes (femenino)

15:45 hs: Estudiantes vs. Tiro Federal (Bahía Blanca)

vs. Tiro Federal (Bahía Blanca) 17:30 hs: Estudiantes vs. Once Unidos (Mar del Plata) (femenino)

Minigimnasio Racing A. Club (Cancha 4)

10:30 hs: Once Unidos (Mar del Plata) vs. Liniers (Bahía Blanca) (femenino)

14:00 hs: Liniers (Bahía Blanca) vs. Juventud Unida (Tandil) (femenino)

15:45 hs: Mar Chiquita (Mar del Plata) vs. Bahiense del Norte (Bahía Blanca) (femenino)

17:30 hs: Azul Voley Club vs. Juventud Unida (Tandil)

19:15 hs: La Armonía (Bahía Blanca) vs. Banco Provincia (Mar del Plata)

Quinta Norma y Juan – Club Pueblo Nuevo (Cancha 5)

10:30 hs: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Juventud Unida (Tandil) (femenino)

12:15 hs: Mar Chiquita (Mar del Plata) vs. Tiro Federal (Bahía Blanca) (femenino)

15:45 hs: Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Tiro Federal (Bahía Blanca) (femenino)

17:30 hs: Olimpo (Bahía Blanca) vs. Huracán (Necochea) (femenino)

Domingo 10 de agosto

Pueblo Nuevo (Cancha 1)

10:00 hs: Banco Provincia (Mar del Plata) vs. Huracán (Necochea)

11:45 hs: Pueblo Nuevo vs. Villa Mitre (Bahía Blanca) (femenino)

vs. Villa Mitre (Bahía Blanca) 13:30 hs: Pueblo Nuevo vs. Once Unidos (Mar del Plata)

vs. Once Unidos (Mar del Plata) 15:15 hs: Tiro Federal (Bahía Blanca) vs. Huracán (Necochea)

17:00 hs: Pueblo Nuevo vs. Tiro Federal (Bahía Blanca) (femenino)

vs. Tiro Federal (Bahía Blanca) 18:45 hs: Pueblo Nuevo vs. Azul Voley Club

Mariano Moreno (Cancha 2)

10:00 hs: Mariano Moreno vs. Costa Sud (Tres Arroyos)

vs. Costa Sud (Tres Arroyos) 11:45 hs: Azul Voley Club vs. Atlético Villa Gesell

13:30 hs: Juventud Unida (Tandil) vs. CeDeTalVo (Mar del Plata)

15:15 hs: Costa Sud (Tres Arroyos) vs. Banco Provincia (Mar del Plata)

17:00 hs: CeDeTalVo (Mar del Plata) vs. Once Unidos (Mar del Plata)

18:45 hs: Mariano Moreno vs. Juventud Unida (Tandil)

Estudiantes (Cancha 3)

10:00 hs: Estudiantes vs. Olimpo (Bahía Blanca)

vs. Olimpo (Bahía Blanca) 11:45 hs: Liniers (Bahía Blanca) vs. La Armonía (Bahía Blanca)

13:30 hs: Estudiantes vs. Olimpo (Bahía Blanca) (femenino)

vs. Olimpo (Bahía Blanca) 15:15 hs: Liniers (Bahía Blanca) vs. Atlético Villa Gesell

17:00 hs: Estudiantes vs. Liniers (Bahía Blanca) (femenino)

vs. Liniers (Bahía Blanca) 18:45 hs: Estudiantes vs. EDAL (Tandil)

Racing (Cancha 4)

10:00 hs: Mar Chiquita vs. Liniers (Bahía Blanca) (femenino)

11:45 hs: Tiro Federal vs. EDAL (Tandil)

13:30 hs: Bahiense del Norte vs. Juventud Unida (femenino)

15:15 hs: Olimpo (Bahía Blanca) vs. La Armonía (Bahía Blanca)

17:00 hs: Mar Chiquita Voley vs. Juventud Unida

Pueblo Nuevo Quinta (Cancha 5)

10:00 hs: Once Unidos vs. Olimpo (Bahía Blanca) (femenino)

11:45 hs: Tiro Federal vs. Huracán (Necochea) (femenino)

15:15 hs: Once Unidos vs. Villa Mitre (Bahía Blanca) (femenino)

17:00 hs: Bahiense del Norte vs. Huracán (Necochea) (femenino)