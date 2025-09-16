El Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría celebra su tercera edición con nuevas propuestas

El evento, que se realizará del 26 al 28 de septiembre, sumará un día más, la proyección de largometrajes y un módulo especial para escuelas. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.

Olavarría se prepara para recibir la tercera edición del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO), un evento que promete tres días intensos de proyecciones, charlas y música, con entrada libre y gratuita. El festival, que se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, trae importantes novedades para esta edición.

Como principal cambio, el FeLCO 2025 suma un día más a su programación y, por primera vez, incluirá la proyección de largometrajes, además de los cortometrajes habituales. También se incorpora el módulo escuelas, una iniciativa que permitirá a estudiantes secundarios realizar sus propios videoclips y videos de corta duración.

El festival cuenta con una selección de producciones provenientes de ocho países de la región: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Uruguay y Perú. El director, Sebastián Magallanes, indicó que se recibieron más de 400 producciones, de las cuales se hizo una cuidada curaduría.

Agenda día por día

La apertura oficial del FeLCO 2025 será el sábado 27 a las 14:30 en el Teatro Municipal, con la música de Jwana y Lucho, de la banda Caos. A lo largo del día se proyectarán cortos, se realizarán charlas sobre derecho de autor con Nicolás Quinteros y sobre cine de terror argentino con el escritor Matías Orta. El plato fuerte será el estreno en Argentina del film de terror brasileño “Predio Vazio”, de Rodrigo Aragão.

El viernes 26 se darán inicio a las primeras actividades, mientras que el domingo 28 estará dedicado a las proyecciones finales y a la ceremonia de premiación. El cierre musical estará a cargo de Valentín Reiners Grupo, que ofrecerá un repertorio de jazz con talentosos músicos locales y de la región. Los premios que se entregarán fueron diseñados y realizados por la Escuela Municipal de Orfebrería.

Desde la organización del festival, destacaron que es “fundamental el rol de los festivales y darle pantalla a muchas producciones que de otra manera no están accesibles para la mayoría de las audiencias”.

Para conocer toda la programación, los interesados pueden consultar el Instagram oficial @festivaldecineolavarria o el sitio web https://festivaldecineolavarria.com.ar/.