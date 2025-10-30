El Estacionamiento Medido de Olavarría Actualiza su App para Android

El Municipio informa que los usuarios de dispositivos Android deben descargar la nueva aplicación “SEM Mobile” antes del 5 de enero de 2026. Los usuarios de iOS y la carga de saldo no se verán afectados.

El Municipio de Olavarría anunció que en los próximos días se implementará una actualización de la aplicación del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) destinada específicamente a los usuarios con dispositivos Android.

Se invita a todas las personas que utilizan el servicio a través de este sistema operativo a descargar la nueva aplicación.

Proceso de Actualización y Plazos

Nueva App: Los usuarios deben buscar y descargar la aplicación “SEM Mobile” desde la Play Store (de la manera habitual).

Acceso: Una vez instalada, deberán seleccionar el Municipio y registrarse utilizando su usuario y contraseña actual . No es necesario crear un nuevo usuario o clave , y el saldo o crédito existente se mantendrá.

Plazo Límite: El plazo para realizar la descarga de la nueva app es hasta el 5 de enero de 2026 . A partir de esa fecha, solo funcionará la app SEM Mobile para dispositivos Android.

Usuarios No Afectados

Se aclaró que la actualización no afectará a:

Personas que utilicen otros sistemas operativos, como iOS .

. La compra de saldo o crédito en los puntos de venta adheridos.

Consultas y Contacto

Por consultas o información adicional, los usuarios pueden acercarse a la oficina del SEM:

Dirección: Rivadavia 2780.

Rivadavia 2780. Horario de Atención: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados de 9:00 a 13:00 horas. Teléfono: 2284-653468.