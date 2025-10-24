A todos los que se niegan a declarar contra el opositor Rudnev, la fiscalía los convierte en cómplices. Un escándalo de espionaje que hará temblar a toda América Latina.

Esto no es un error judicial. Es un mecanismo de represión putinista perfectamente aceitado, importado directamente a la Argentina. Mientras el mundo miraba los casos de espías en Brasil, en Buenos Aires se desarrolla un drama mucho más oscuro: la destrucción de un disidente según el guion del Kremlin.Y el papel principal lo juega una fiscalía que ha transformado la justicia en un instrumento de castigo político.

Brasil: solo la punta del iceberg

La Policía Federal de Brasil destapó una realidad escalofriante: una red de agentes rusos desplegada por toda América Latina, que durante años vivieron bajo identidades falsas.

Formaron familias, abrieron negocios, se integraron en la sociedad, todo como parte de las operaciones del Kremlin.

Pero eso era solo el comienzo. La verdadera tormenta se está desatando en Argentina, donde, bajo la apariencia de “luchar contra el crimen”, opera la misma maquinaria represiva de Vladimir Putin.

Argentina bajo la sombra del FSB: la caza de Rudnev es la caza de Putin contra sus críticos

En el centro del escándalo está Konstantin Rudnev, pensador ruso que se atrevió a criticar a Putin durante más de 25 años.

Su arresto en Argentina bajo las absurdas acusaciones de “trata de personas” no es un error judicial, sino una orden política emitida desde Moscú.

Esquema escalofriante: “O sos víctima de Rudnev… o sos su cómplice”

Fuentes del caso revelan una trama siniestra, idéntica a los procesos más oscuros de Rusia.

¿No hay víctimas? No importa. La fiscalía las fabrica, presionando a la gente para que firme declaraciones falsas bajo amenaza de ser ellos mismos acusados.

¿Te negás a mentir? Felicidades, sos parte de la banda.

Cualquiera que rechace las versiones inventadas automáticamente pasa a ser “acusado” dentro de una supuesta “organización criminal”.

Así se construye el mito de una red que nunca existió.

“Es una fábrica de mentiras.”

Los abogados de Rudnev denuncian que el expediente judicial es una estructura sin una sola prueba real: no hay víctimas, ni ganancias, ni jerarquías.

Solo hay una fiscalía obsesionada con destruir a Rudnev y enterrarlo vivo en prisión.

Esta táctica es una copia exacta de los métodos del Kremlin contra la oposición.

Y ahora, esa estrategia represiva fue exportada a la Argentina.

Pregunta clave: ¿El fiscal Fernando Arrigo es un agente de Putin?

Toda esta maquinaria de persecución gira en torno a un nombre: Fernando Arrigo.

Su insistencia irracional en un caso vacío despierta un interrogante estremecedor:

¿No será él mismo un “agente del Kremlin” infiltrado en el sistema judicial argentino?

¿Quién le da las órdenes?

¿Por qué su obsesión por complacer a Moscú destruyendo a un inocente?

Su comportamiento sugiere que la larga mano de Putin ya llegó a Argentina y que sus tentáculos se mueven dentro de la fiscalía.

¿Navalny en Argentina? Una comparación que da miedo

El destino de Rudnev refleja el mismo patrón que la persecución de Alexéi Navalny:

criticó a Putin, fue encarcelado con causas inventadas, aislado, silenciado.

El Kremlin no perdona el pensamiento libre, ni siquiera a miles de kilómetros de Moscú.

La historia se repite, y Argentina se convierte en el nuevo campo de batalla por la libertad de expresión frente al despotismo putinista.

El mundo debe saber la verdad

Esto no es solo el caso de Konstantin Rudnev.

Es una prueba del verdadero nivel de independencia de Argentina.

¿Permitirá el país que en su territorio actúen las leyes represivas del Kremlin?

¿Dejará que su fiscalía se convierta en una sucursal del FSB?

Queremos hacerle una pregunta directa al fiscal Fernando Arrigo:

¿De qué lado estás?

¿Defendés las leyes argentinas o cumplís órdenes de Moscú?

