El escritor Diego Javier Rojas presenta su libro en Loma Negra

El evento se llevará a cabo este sábado 23 de agosto, con entrada libre y gratuita en el Museo Hogar Municipal, donde se dará a conocer “Así te los cuento hoy, cuatro clásicos de Grimm”, una obra con una visión moderna y humorística de los cuentos tradicionales.

El escritor local Diego Javier Rojas presentará su nuevo libro, “Así te los cuento hoy, cuatro clásicos de Grimm”, este sábado 23 de agosto a las 16 horas en el Museo Hogar Municipal de Loma Negra. La entrada es libre y gratuita.

La obra, que reinterpreta cuatro cuentos de los hermanos Grimm, se destaca por su estilo humorístico y lleno de juegos de palabras. La presentación es organizada de manera conjunta con la Casa de la Cultura y Turismo VAF de Loma Negra.

El libro, publicado por la editorial La Brujita de Papel, está ilustrado a todo color por Emilio Darlun. La historia busca demostrar que, a pesar del paso del tiempo, los clásicos como príncipes, princesas, animales y duendes pueden volver con una mirada fresca y moderna sin perder su encanto.