El plantel femenino competirá desde hoy y hasta el 24 de noviembre en el torneo más prestigioso del vóley nacional, que otorga solo dos plazas para el Sudamericano de Clubes. El sorteo de zonas se realizará esta tarde en el complejo.

Olavarría. El equipo Sub 14 Femenino del Club Atlético Estudiantes («El Bata»), dependiente de la Asociación Olavarriense de Voleibol, ha emprendido viaje hacia Chapadmalal, considerada la cuna del vóley nacional, para participar en la Copa Argentina de Clubes. Este es el torneo más prestigioso del país en la categoría, y se desarrollará desde hoy, miércoles 19, hasta el lunes 24 de noviembre de 2025.

La competencia presenta un gran desafío para Estudiantes, que viene de obtener un subcampeonato Nacional Sub 12. Participarán 40 equipos, y solo los dos finalistas obtendrán un pase para el codiciado Sudamericano de Clubes.

El sorteo de zonas, donde se definirán los rivales de la primera fase, se llevará a cabo durante la tarde de hoy, 19 de noviembre, en el Complejo de Chapadmalal.

Plantel y Cuerpo Técnico

El plantel completo que representará a Estudiantes en la Copa Argentina Sub 14 es el siguiente:

Jugadoras: Anita Correge, Joaquina Illia, Guadalupe Kuhn Masson, Alma Catalina Maldonado, Pierina Reyes, Catalina Sosa, Bernabela Defos, Bianca Pietra Bahl, Mia Ochoteco Carlucci, Julieta Muia Pellizari, Lola Campagnale Cajén, Lila Fiscina, Emanuela Verucchi y Malena Suárez Galli.

Entrenadora: Ana Lía Quintana Mora

Asistentes: Lucía Santangelo y Guillermo Ducuing

Jefe de Equipo: Mauricio Correge