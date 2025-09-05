El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi tras el último partido de “La Pulga” en el país

La leyenda del rock y el astro del fútbol se saludaron en el Monumental tras la victoria de la Selección argentina. Acompañados por Rodrigo de Paul y “Chiqui” Tapia, sellaron el momento con una foto que se volvió viral.

En una noche de gran emoción, en la que se celebró el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en el país, el músico Charly García fue uno de los invitados de lujo que dijo presente en el estadio Monumental. La leyenda del rock disfrutó del encuentro entre Argentina y Venezuela, y una vez que terminó el partido, se dirigió a la salida para saludar a su ídolo.

Messi, al verlo, se detuvo para estrechar su mano. El emotivo momento fue sellado con una significativa foto en la que ambos posaron junto a Rodrigo de Paul y el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia. La imagen, que rápidamente circuló por las redes sociales, refleja la buena onda y la emoción que generó el encuentro entre dos de las figuras más grandes de la historia argentina.