El dólar blue inició el mes de mayo en alza

Cotizó a $474 en la punta vendedora, en el primer día de vigencia de las nuevas medidas que limitan las operaciones de agentes de bolsa.

El billete verde subió cinco pesos, tras haber rebotado $2 en la última jornada cambiaria, y llegó a tocar los $479 en su fuerte alza inicial. La brecha con el dólar oficial se situó en el 110%, tras haber saltado $74 durante abril y haber alcanzado un récord intradiario de $500.

El Banco Central realizó ventas por US$ 133 millones para atender las necesidades del mercado, mientras que el complejo agroexportador liquidó US$ 54,2 millones después de haber aportado ingresos por US$ 2.383,15 millones durante abril.

En cuanto a los dólares financieros, la bolsa porteña registró un dólar Contado con Liquidación de $ 460, mientras que el MEP o dólar bolsa cayó hasta los $ 419, el valor mínimo en las últimas dos semanas. La medida dispuesta por la Comisión Nacional de Valores (CNV) rige desde hoy e impone nuevos límites para las operaciones de compraventa de dólares financieros, que no podrán realizarse si se tiene una caución deudora, tanto en pesos como en dólares.

El dólar sin impuestos operó a $231,79 para la venta, según el promedio de los principales bancos privados de la city, mientras que el dólar billete en el Banco Nación se mantuvo estable a $ 230. El dólar Qatar aumentó hasta los $463,5 y el turista supera los $405, y se acorta la brecha con el MEP. El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva, escaló hasta los $382,4, y el mayorista, que regula el BCRA, cerró en $224,6 y subió 1,97, arriba del cierre del viernes último.

Con la apertura de la actividad bancaria se renueva el cupo de compra de US$200 por parte de particulares, pero hay restricciones para acceder a esta opción. Quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), cobran planes sociales o ayudas estatales como la AUH, tienen en curso créditos a tasa subsidiada, no tienen sus ingresos declarados, son cotitulares de cuentas bancarias, gastaron con tarjeta su cupo de US$200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares), tienen un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios, son beneficiarios del refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio de 2022, reciben los subsidios estatales para el pago de las tarifas de luz y gas, o ingresan a la moratoria previsional para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes obligatorios no pueden acceder a este cupo.