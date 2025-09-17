El desgarrador mensaje de Laura Lavalle en redes sociales antes de la tragedia en la Av. Trabajadores

La mujer de 38 años, que falleció junto a su hija de 9 años en un accidente, había publicado un texto en el que manifestaba un profundo estado de angustia y desesperación. El otro menor se encuentra internado en grave estado.

Un mensaje publicado por Laura Lavalle en sus redes sociales, poco antes de la trágica colisión en la avenida Trabajadores y Reconquista que le costó la vida a ella y a su hija, ha generado una profunda conmoción en la comunidad.

En el texto, que ha sido analizado por los investigadores, la mujer de 38 años expresaba un profundo sentimiento de angustia y desesperanza. La publicación, que se ha viralizado, contenía frases como “No mas Desprecio de esa maldita Gente disfrazada de victimas, No más Maltrato, No mas ABANDONO.!” y “Lo intenté todo, todo la luche a más no poder me ganó el cansancio.!”. Además, hacía una emotiva referencia a sus hijos: “Juntos los tres. Siempre solo con mamá desde la Panza y así seguirá siendo mis angelitos.!”.

La publicación fue realizada durante los últimos minutos del martes 16 de septiembre, donde medio día después se dio a conocer la noticia el trágico hecho ocurrido este miércoles, donde el vehículo en el que se trasladaban Laura y sus dos hijos impactó contra un limitador de altura en la vía pública. A raíz del choque, la mujer y su hija de 9 años fallecieron en el lugar, mientras que su hijo de 6 años se encuentra hospitalizado en grave estado.

El contenido del mensaje, a la luz del trágico suceso, ha abierto interrogantes y es un elemento más que será analizado en la investigación judicial, que se encuentra caratulada como “Homicidio culposo”.