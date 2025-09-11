El Concejo Deliberante de Olavarría reconoció a la médica Soledad Arbío como “Vecina Destacada”

El HCD homenajeó a la profesional por su labor en el Hospital Garrahan y la histórica cirugía intrauterina que lideró. También se aprobaron proyectos sobre educación y accesibilidad.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría realizó este jueves su 12° sesión ordinaria, que tuvo como momento central un emotivo reconocimiento a la Doctora María Soledad Arbío, quien fue distinguida como “Vecina Destacada” de la ciudad.

El homenaje, propuesto por el bloque Unión por la Patria, resaltó la destacada trayectoria profesional, académica y social de Arbío en el Hospital Garrahan, donde se desempeña como Jefa de Clínica del Área de Terapia Intensiva Neonatal. La concejal Telma Cazot subrayó su rol en la histórica cirugía intrauterina para tratar una espina bífida, un hito en la salud pública argentina por ser el primer procedimiento de su tipo realizado en un hospital público del país.

El reconocimiento a Arbío, egresada del Colegio Cáneva, también destacó su compromiso social, su humildad y su vocación por la salud equitativa, sin importar la condición social de las personas.

Otros proyectos aprobados

Durante la misma sesión, el HCD aprobó por unanimidad otros proyectos importantes. Se declaró de Interés Legislativo Municipal el 3° Congreso Educativo Regional, que abordó temas como alfabetización, salud mental y nuevos formatos educativos.

Además, a iniciativa del bloque Juntos por Olavarría, se aprobó una resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo que gestione la construcción de una rampa de acceso en el ingreso de la Escuela Primaria N°6, ubicada en Avenida Alberdi y Avenida de los Trabajadores, con el fin de garantizar la accesibilidad para toda la comunidad educativa.