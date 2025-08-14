El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó proyectos para el Bioparque “La Máxima” y barrios de la ciudad

En su décima sesión ordinaria, el HCD dio luz verde a un pedido de informes sobre la auditoría a la Dirección de Discapacidad y a un repudio al veto presidencial de leyes relacionadas con la discapacidad y jubilaciones. La propuesta del bloque Por Más Libertad para una nueva entrada en el Bioparque fue aprobada por unanimidad.

Este jueves 14 de agosto, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría celebró su décima sesión ordinaria en el Centro de Exposiciones (CCO). En la jornada se aprobaron varios proyectos, entre ellos uno de resolución del bloque Por Más Libertad que solicita al Ejecutivo Municipal la construcción de una nueva entrada al Bioparque “La Máxima” por Avenida Sarmiento y calle Antártida Argentina, el cual fue sancionado por unanimidad.

Debate sobre políticas nacionales y locales

El cuerpo legislativo aprobó por mayoría un proyecto de comunicación del bloque UCR para repudiar el veto total del presidente Javier Milei a las leyes 27.791 y 27.793, que declaraban la Emergencia Pública en Materia de Discapacidad y una actualización de los haberes jubilatorios. Los bloques LLA, PRO, Juntos por Olavarría y Por Más Libertad votaron en contra de este proyecto.

Además, a pedido del bloque UCR, se aprobó un pedido de informes sobre el funcionamiento de los operativos de control vehicular.

Proyectos para barrios y localidades

Se sancionaron también varias resoluciones con solicitudes directas al Ejecutivo Municipal para mejorar la infraestructura y seguridad en distintos puntos de la ciudad:

Barrio “Ara San Juan”: Implementar operativos preventivos de seguridad.

Implementar operativos preventivos de seguridad. Barrio Belgrano: Reparar y reemplazar luminarias de la Plaza Juana Azurduy.

Reparar y reemplazar luminarias de la Plaza Juana Azurduy. Avenida Alberdi y José Luis Torres: Colocar un reductor de velocidad.

Colocar un reductor de velocidad. Calle Merlo al 5900: Realizar tareas de mantenimiento.

Realizar tareas de mantenimiento. Barrio “El Progreso”: Instalar nuevas luminarias en Avenida Sarmiento.

Finalmente, se aprobó un pedido de informes sobre la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la Dirección municipal de Discapacidad y Personas Mayores.